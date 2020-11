Coronavirus, 213 nuovi contagi e quattro decessi: due uomini e due donne

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:19

Inseguita dai commessi del magazzino, la donna ha persistito nel suo atteggiamento urtando con la macchina i suoi inseguitori, che sono riusciti però a rilevare il numero di targa. Da qui le indagini della squadra mobile

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:05

Per tre giorni consecutivi Piazza Mercurio illuminata di viola, in occasione della "Giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas" edizione 2020

mercoledì, 18 novembre 2020, 10:26

E’ il direttore di Confartigianato Massa Carrara, Gabriele Mascardi, a prendere le difese delle tante attività, commerciali e non, che ad Avenza stanno soffrendo da oltre 2 mesi per i lavori al ponte di via Menconi

martedì, 17 novembre 2020, 20:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 novembre, sono 1.007. All’ospedale Apuane 105 ricoverati, di cui 18 in terapia intensiva

martedì, 17 novembre 2020, 17:54

Nemmeno il tempio di respirare ed ecco che un certo Carmine Testa da San Miniato presenta un esposto contro il direttore delle Gazzette, peraltro c'è sempre l'articolo su Silvia Romano per cui Grandi va a giudizio due volte per il medesimo 'reato'

martedì, 17 novembre 2020, 10:30

Il caso a Massa Carrara segnalato da Adoc Alta Toscana: "I tamponi dai privati non vengono registrati, saltano tracciamento e controlli. Prenotazioni online impossibili. Abbiamo centinaia di segnalazioni"