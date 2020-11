Cronaca



Coronavirus, 75 nuovi contagi e quattro decessi

lunedì, 23 novembre 2020, 18:27

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 novembre, sono 440.

APUANE: 64 casi

Carrara 33, Massa 28, Montignoso 3;

LUNIGIANA: 11 casi

Aulla 5, Fivizzano 3, Fosdinovo 1, Mulazzo 1, Pontremoli 1;

PIANA DI LUCCA: 60 casi

Altopascio 10, Capannori 13, Lucca 26, Montecarlo 3, Pescaglia 3, Porcari 2, Villa Basilica 3;

VALLE DEL SERCHIO: 8 casi

Barga 2, Camporgiano 3, Coreglia Antelminelli 1, Minucciano 2;

PISA: 71 casi

Calci 2, Cascina 21, Crespina Lorenzana 2, Fauglia 2, Pisa 35, San Giuliano Terme 4, Vecchiano 4, Vicopisano 1;

ALTA VAL DI CECINA VAL D’ERA: 62 casi

Bientina 8, Buti 3, Calcinaia 5, Capannoli 3, Casciana Terme Lari 6, Palaia 1, Ponsacco 15, Pontedera 15, Santa Maria a Monte 3, Volterra 3;

LIVORNO: 75 casi

Collesalvetti 7, Livorno 68;

VALLI ETRUSCHE: 30 casi

Bibbona 1, Campiglia Marittima 1, Castellina Marittima 1, Cecina 5, Montescudaio 2, Piombino 14, Rosignano Marittimo 3, San Vincenzo 3;

ELBA: 2 casi

Campo nell’Elba 1, Porto Azzurro 1;

VERSILIA: 57 casi

Camaiore 11, Massarosa 8, Pietrasanta 2, Seravezza 3, Stazzema 4, Viareggio 29.

I guariti ad oggi (23 novembre 2020) su tutto il territorio aziendale sono 14.260 (+571 rispetto ad ieri).

Negli ultimi giorni si sono registrati 23 decessi di persone residenti nel territorio aziendale: uomo di 86 anni, donna di 71 anni, uomo di 66 anni, uomo di 66 anni e donna di 87 anni dell’ambito territoriale di Massa Carrara; uomo di 78 anni, uomo di 86 anni e uomo di 87 anni dell’ambito di Lucca; donna di 90 anni, uomo di 84 anni, donna di 81 anni, donna di 95 anni, uomo di 63 anni, donna di 85 anni, uomo di 71 anni e uomo di 85 anni dell’ambito di Pisa; donna di 91 anni, donna di 93 anni, donna di 94 anni, uomo di 89 anni e uomo di 85 anni dell’ambito di Livorno; donna di 83 anni e uomo di 60 anni dell’ambito della Versilia.

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 545 (ieri erano 538), di cui 76 (ieri erano 74) in Terapia intensiva.

All’ospedale di Livorno 114 i ricoverati, di cui 14 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Lucca 105 i ricoverati, di cui 19 in Terapia intensiva.

All’ospedale Apuane 106 ricoverati, di cui 23 in Terapia intensiva.

All’ospedale Versilia 123 ricoverati, di cui 11 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontedera 47 ricoverati, di cui 5 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Cecina 28 i ricoverati, di cui 4 in Terapia intensiva.

All’ospedale di Pontremoli 22 i ricoverati.

Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ad oggi (23 novembre) sono 21.703 (+393 rispetto a ieri) le persone in quarantena perché hanno avuto contatti con persone contagiate.