Coronavirus, 88 nuovi contagi e tre decessi

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 9 novembre 2020, 19:42

Sono loro e sono in buona compagnia quelli che vogliono sigillarci in casa impedendoci di lavorare e senza darci di che vivere mentre sbarcano migliaia di clandestini a muso aperto e senza mascherine

lunedì, 9 novembre 2020, 19:38

La curva epidemiologica non tende a fermare e il Governo decide per una nuova stretta. L’ordinanza che questa sera il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà e che avrà decorrenza da mercoledì 11 novembre, avrà come effetto il “declassamento” di cinque regioni in zona arancione.

lunedì, 9 novembre 2020, 16:59

Si è conclusa la raccolta di generi alimentari di prima necessità attivata da Super-D (Daniele Ricci) ed il professor Nicola Ricci, i quali in pochi giorni hanno raccolto denaro e spese sociali per un ammontare di quasi 1000 kg di viveri

lunedì, 9 novembre 2020, 15:52

Nel dettaglio: Carrara 41, Massa 46, Montignoso 3; Aulla 4, Bagnone 4, Comano 2, Fivizzano 2, Licciana Nardi 4, Mulazzo 1, Pontremoli 4, Tresana 1, Villafranca in Lunigiana 2

lunedì, 9 novembre 2020, 15:14

Questa mattina nella farmacia Nausicaa di via Del Cavatore, sono iniziati ad arrivare i primi pazienti che avevano prenotato l'appuntamento

lunedì, 9 novembre 2020, 14:37

Due giovani di Prato a passeggio per Forte dei Marmi, sul pontile per l'esattezza, si abbassano la mascherina per scambiarsi un gesto d'affetto ed essere fotografati dall'amico insieme a loro. Quattrocento sono gli euro costati per quello che fino all'anno scorso era un atto romantico. Video