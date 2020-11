Coronavirus, solo 29 nuovi contagi e tre decessi: una donna di 85 anni e due uomini di 80 e 67 anni

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 5 novembre 2020, 19:04

La dottoressa Michela Maielli è direttore degli ospedali di Lucca e della Valle del Serchio nonché coordinatore della rete ospedaliera dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Con lei abbiamo fatto il punto della situazione alla luce della nuova emergenza sanitaria che, in realtà, non è mai finita

giovedì, 5 novembre 2020, 18:40

Il TAR della Toscana respinge il ricorso di Edison e intima all’azienda di bonificare la falda inquinata nell’ex sito industriale

giovedì, 5 novembre 2020, 11:12

La polizia potenzia i controlli del territorio con impiego di pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e della sezione antidroga della squadra mobile, supportati anche da pattuglie del reparto prevenzione crimine di Firenze

mercoledì, 4 novembre 2020, 22:07

Così come il tragico personaggio dell'Inferno dantesco, anche il capo del Governo è 'costretto' a divorare, a forza di lockdown, i suoi figli pur di sopravvivere. La Toscana è, per ora, zona gialla e tira un sospiro di sollievo

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:21

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 novembre, sono 628. L'ospedale Noa ha ancora posti disponibili sia in terapia intensiva sia per i ricoverati per Covid

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:12

Dopo l’arresto del 19enne che la settimana scorsa è finito in carcere per aver lanciato una pietra contro i carabinieri, anche un altro giovane protagonista dell’atto di ribellione contro le forze dell’ordine dell’ultima estate è tornato a far parlare di sé