Covid-19, rafforzate le misure di controllo del territorio

venerdì, 13 novembre 2020, 13:42

Da questa mattina, a seguito delle determinazioni adottate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e della Riunione Tecnica di Coordinamento presieduta dal questore, è stato predisposto un piano provinciale per il rafforzamento delle misure di controllo del territorio finalizzato a far rispettare le misure di contenimento della diffusione della pandemia previste dal DPCM del 3 novembre, con particolare riguardo ai limiti previsti per gli spostamenti e al divieto di assembramento.



Il dispositivo di sicurezza prevede l’impegno coordinato di tutte le forze di polizia.



Il sistema di controllo prevede verifiche lungo le strade a viabilità ordinaria, sulle tratte autostradali A/12 e A/15, compresi i caselli d’ingresso e di uscita di Massa, Carrara, Aulla e Pontremoli, e presso le zone e piazze delle principali città della provincia a maggiore rischio di assembramenti.



casello autostradale Pontremoli