Dal ministero 440 mila euro per la campagna "Buoni spesa"

venerdì, 27 novembre 2020, 18:40

di francesca s. vatteroni

Arrivano 440 mila euro dal Fondo ministeriale per la campagna Buoni spesa il cui bonus permetterà agli aventi diritto l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso i negozi convenzionati. L'annuncio dell'assessore Amelia Zanti verrà salutato sicuramente con un sospiro di sollevo dalle tante famiglie massesi che con la crisi hanno purtroppo varcato la soglia di povertà. Le misure messe in campo per cercare di contenere l'ondata di povertà ormai conclamata, spiega l'assessore Zanti in una nota, contemplano un implemento agli aiuti ministeriali provenienti dalle casse comunali di 75 mila euro, indirizzati allo scopo di incrementare con risorse proprie il budget a disposizione del servizio Sociale per il sostegno al pagamento delle utenze domestiche o dei canoni di locazione. Un'operazione, quest'ultima della Giunta Persiani, resa possibile grazie all'approvazione della variazione di bilancio lunedì scorso in Consiglio comunale.



"Ogni giorno - spiega l'assessore al Sociale Amelia Zanti - ci giungono richieste di aiuti straordinari da parte di famiglie che si trovano in seria difficoltà a causa del protrarsi del periodo pandemico. Il servizio Sociale ha purtroppo registrato un incremento delle situazioni di disagio economico e un aumento delle richieste di aiuti per fronteggiare le spese relative alle utenze domestiche o al pagamento delle mensilità dei canoni d'affitto. Si tratta per la maggior parte di situazioni determinate dall'interruzione dell'attività lavorativa ed è per questo che l'Amministrazione ha deciso di incrementare, di ben 75mila euro, il budget annuale destinato a contrastare il disagio socio-ec Con la variazione di Bilancio del 23 novembre abbiamo infatti destinato al Sociale-prosegue nella nota l'assessore- queste ulteriori risorse e le abbiano indirizzate al sostegno delle famiglie che si trovino nel disagio socio economico aggravato dall'emergenza sanitaria in corso. Voglio precisare-ha infine concluso- che si tratta di risorse che andranno a finanziare un contributo straordinario per coloro che non riescono a pagare i canoni di locazione o le utenze domestiche e che l'erogazione avverrà secondo le modalità ordinarie seguite dagli uffici dietro presentazione di un'apposita domanda. Ancora una volta l'Amministrazione Persiani risponde con fatti concreti alle esigenze del territorio dimostrando la volontà di non lasciare indietro nessuno."

Gli aventi diritto al bonus saranno individuati con gli stessi parametri e le stese modalità già usate durante il precedente confinamento a primavera scorsa. Le domande potranno essere presentate a partire dal 28 di novembre e fino al 20 dicembre e andranno recapitate al Comune utilizzando in via prioritaria la casella di posta elettronica : buonispesa@comune.massa.ms.it o tramite lo "Sportello Sociale" .

Solo per coloro che non dispongono di posta elettronica le domande potranno essere presentate in forma cartacea e depositate in un'apposita cassetta che sarà posizionata nell'area esterna dell'URP comunale nei giorni di apertura dell'Ufficio in orario 9- 12.