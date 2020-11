Cronaca



Dalla Fondazione Marmo 23 mila mascherine alle scuole del territorio

martedì, 3 novembre 2020, 12:18

Si è concluso ieri, con la consegna all'Istituto Gentili di Fossola Carrara, il primo ciclo di aiuti della Fondazione Marmo alle scuole della Provincia di Massa Carrara. In totale in questi giorni sono state consegnate 22.650 mascherine in ben 15 istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di scuole di tutta la provincia sia delle medie inferiori che delle medie superiori.

"Abbiamo ideato questa iniziativa – spiega la Presidente Bernarda Franchi – perché come Fondazione Marmo volevamo dare un segnale di concreta e tangibile vicinanza a un mondo, quello della scuola, che più di altri aveva sofferto il lock-down. Volevamo cioè aiutare chi, personale scolastico, famiglie e studenti, stava con coraggio impegnandosi per far ripartire una struttura fondamentale della nostra comunità: l'istruzione. La risposta ricevuta ci ha colpiti tutti, perché abbiamo potuto vedere coi nostri occhi che le nostre scuole anche nelle difficoltà più rilevanti non si arrendono. E penso che questa sia una delle garanzie migliori per guardare con speranza al futuro".