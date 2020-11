Cronaca



Emergenza Covid: operativa la centrale di tracciamento dell'Asl Toscana nord ovest a Carrara

sabato, 7 novembre 2020, 23:10

di francesca s. vatteroni

Inaugurato oggi alle 14 presso il complesso fieristico di Carrara il Centro di tracciamento che andrà a coprire tutto il territorio dell'area vasta Asl di Nord Ovest. In visita, insieme ai sindaci di Carrara Francesco De Pasquale e al sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, c'era anche il nostro primo cittadino Francesco Persiani attraverso il bando della Protezione civile è stato ingaggiato, fino al termine dello stato di emergenza, personale sanitario attingendo tra medici, infermieri e laureandi in ambito sanitario con la mission di dedicarsi al tracciamento dei contatti di chi viene riscontrato positivo al Covid 19. Al padiglione C del complesso fieristico dove sono state allestite 80 postazioni dotate di rete e impianto elettrico, sanificate, disinfettate e distribuite su 4 stanze, oggi pomeriggio alle 14:00 sono arrivati i primi 40 operatori ma se ne aggiungeranno altri 40 domani. La speranza comunque, come spiega sia la responsabile della Zona Distretto delle Apuane Monica Guglielmi, che la dottoressa Emanuela De Franco responsabile della Centrale, è di riuscire a implementare almeno di altri 80 gli operatori, se non si potrà raggiungere il numero che la Asl aveva auspicato inizialmente di 157 operatori.

"Una misura straordinaria che è stato necessario attuare, come nelle altre due Aziende territoriali della Regione, visti i numeri crescenti della pandemia" fa sapere l'amministrazione Persiani in una nota dove spiega come, gli operatori, dotati ognuno di un computer e un cellulare, si occuperanno "di contattare i cittadini risultati positivi al Coronavirus e di effettuare le operazioni di mappatura dei contagi per tutto il territorio aziendale".

A carico loro saranno i nuovi casi positivi riscontrati mentre le code di positivi accumulate fino ad ora, qualche centinaio come riferisce la dottoressa De Franco, resteranno a carico delle le unità funzionali territoriali di Igiene pubblica che continueranno ad occuparsi anche delle scuole e le Rsa.

"Ci sarà un tutor per ogni gruppo di operatori ed i responsabili delle unità funzionali dei vari territori resteranno fondamentali punti di riferimento - fa sapere il sindaco Persiani - a Carrarafiere ci sarà sempre anche un responsabile di sistema per seguire la parte informatica ed il collegamento con il sistema regionale SISPC. Il nuovo servizio è stato presentato ai sindaci di Massa e Carrara ed al presidente della Provincia, alla presenza dei responsabili dell'ente fieristico".

Il direttore amministrativo dell'azienda Asl toscana nord ovest Gabriele Morotti ha confermato che il padiglione è stato prenotato fino al termine dello stato di emergenza, vale a dire il 31 gennaio:"Ma dipenderà dal rallentamento e dall'andamento dell'epidemia" precisa.

"A questa prima giornata di attività-rende noto l'amminsitarzione- hanno partecipato per l'Asl il direttore amministrativo Gabriele Morotti, il coordinatore dell'igiene e sanità pubblica nella gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 Luca Carneglia, il coordinatore della Centrale di Tracciamento Emanuela De Franco ed il direttore della Zona Apuane Monica Guglielmi. Presente anche Francesco Ghelardi, direttore amministrativo dell'Azienda USL Sud Est, l'Asl che coordina l'allestimento delle centrali di tracciamento in tutta la Toscana".

L'allestimento ha consentito, utilizzando 2.500 mq di padiglione (circa la metà) di innalzare pareti di cartongesso per 4 stanze da 20 postazioni ciascuna in soli 4 giorni. Una misura nata, confermano i vertici Asl "per consentire una precoce identificazione dei casi positivi e dei loro contatti stretti. L'attività di tracciamento è infatti uno strumento fondamentale per contrastare la diffusione del Covid e grazie alla presenza di questa centrale e dei professionisti che gestiranno giorno dopo giorno i casi positivi l'Asl conta di rendere molto più rapidi i percorsi di tracciamento aziendali".

Un grazie, sottolinea Morotti, va a Carrarafiere, per l'allestimento e ad Estar (ente di supporto tecnico-amministrativo regionale) che ha provveduto a reperire le dotazioni informatiche e telefoniche. "Riteniamo essere una funzione importante in questo momento implementare e velocizzare l'identificazione di tutti i soggetti entrati in contatto col Covid-ha fatto presente Persiani, sottolineando le implicazioni vantaggiose dell'avere a disposizione dati certi sui contagi- perché permetterà al conoscenza di come si stia sviluppando il virus nel nostro territorio, dove e come arriva il contagio, se nelle scuole o nelle abitazioni, tra colleghi di lavoro o conviventi. Dati che aspettiamo con ansia perché ci permetteranno di elaborare piani di prevenzione. Buon lavoro al personale, lo ringrazio per quello che fanno nell'interesse della collettività".