Giovani a spasso e gente in auto da un comune all'altro senza motivo: controlli e sanzioni della polizia

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 novembre 2020, 19:25

I numeri in crescita esponenziale della seconda ondata della pandemia hanno fatto saltare tutti i protocolli e rese evidenti falle che, con una quantità più contenuta di contagi, avrebbero potuto non causare alcun problema passando totalmente inosservate

sabato, 14 novembre 2020, 19:07

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 novembre, sono 800. All’ospedale Apuane 104 ricoverati, di cui 16 in terapia intensiva

sabato, 14 novembre 2020, 18:44

Un pregiudicato 54enne che abita nel quartiere di Bonascola è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A casa sua i carabinieri hanno trovato dosi di hashish e marijuana destinate ai consumatori della zona

venerdì, 13 novembre 2020, 22:19

In una Firenze spettrale, tre pattuglie della polizia e altrettanti agenti della Municipale divisione amministrativa, hanno passato al setaccio il ristorante di Mohamed El Hawi ancora una volta aperto al pubblico nonostante i divieti 'ammazza' ristoratori e non solo

venerdì, 13 novembre 2020, 20:51

Nella conta dei morti per Covid della provincia di Massa Carrara di due giorni fa è stata inclusa anche una donna di 92 anni, carrarese, deceduta per insufficienza cardiaca

venerdì, 13 novembre 2020, 16:55

In tutta la ASL Toscana nord ovest i letti destinati ai pazienti Covid sono 430 di cui 50 liberi, per quanto riguarda la terapia intensiva possiamo contare ancora su 3 posti letto liberi ampliabili in caso di necessità. Video