Cronaca



Il commosso ricordo del Club Soroptimist Apuania per Barbara Ciaponi Giannotti a un anno dalla sua scomparsa

sabato, 7 novembre 2020, 23:48

Era la tesoriera del Club Soroptimist Apuania e svolgeva il suo ruolo con competenza e dedizione: Barbara Ciaponi Giannotti, una colonna dell’associazione ed anche una memoria storica del percorso fatto dal club. Un anno fa la sua scomparsa, a 76 anni, nel giro di poche settimane aveva lasciato nello sconforto i suoi famigliari e anche le compagne dell’associazione che ancora oggi non l’hanno dimenticata. Un messaggio sincero e commosso, quello delle socie di Soroptimist: “Tutte noi la ricordiamo con affetto e nostalgia per le sue doti umane, per l’alto senso dell’amicizia e per le capacità organizzative sempre dimostrate nell’attività del Club.”.

Barbara Ciaponi Giannotti verrà ricordata lunedì alle ore 16 presso la parrocchia della Santissima Annunziata, in via Bassagrande a Marina di Carrara con una Messa in suffragio.