Il Covid non ferma il consumo di droghe: otto segnalati

lunedì, 9 novembre 2020, 11:09

Prosegue per la guardia di finanza di Massa Carrara, nell’ambito dell’emergenza sanitaria, l’intensificazione dei controlli del territorio, in base alle direttive del prefetto, affiancando ai normali servizi di contrasto ai fenomeni illeciti di natura economico-finanziaria anche ispezioni per verificare il rispetto delle misure previste dal governo finalizzate a contenere la diffusione dell’epidemia da Covid-19, quali il rispetto del distanziamento sociale specie nei luoghi interessati dalla “movida” e degli orari di chiusura da parte di bar e ristoranti.



I controlli sono stati effettuati anche presso i caselli autostradali e le stazioni ferroviarie di Massa e di Carrara. Ed è proprio presso le stazioni che i finanzieri del gruppo di Massa Carrara, con l’ausilio dell’unità cinofila, nello scorso fine settimana hanno individuato otto soggetti trovati in possesso di modiche quantità di droga. Sono stati segnalati alla prefettura, in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti, sei cittadini italiani e due extracomunitari, regolari sul territorio dello Stato, nei cui confronti sono stati complessivamente sequestrati 20 grammi di marijuana e 10 di hashish.



L’attività di servizio svolta rientra nel più ampio rafforzamento del dispositivo di sicurezza a contrasto di tutti gli illeciti e, in particolare, di un fenomeno di grave pericolosità sociale, soprattutto giovanile, quale il consumo delle sostanze stupefacenti.