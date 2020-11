Cronaca



Imbrattata la lapide dedicata a Bellugi a Massa

giovedì, 26 novembre 2020, 12:51

di vinicia tesconi

Un inequivocabile disegno osceno è comparso stamani sulla lapide di marmo che riporta il testo di una poesia di Ubaldo Bellugi, autore massese del novecento, con un passato da podestà durante il ventennio fascista. Il monumento a Bellugi, voluto dall'amministrazione di centro destra massese subito dopo la vittoria alle elezioni del 2018, aveva scatenato moltissime polemiche ed anche manifestazioni di dissenso proprio per il passato ingombrante del poeta massese.

L'Anpi e molte associazioni dell'area di centrosinistra avevano contestato l'omaggio a una figura che aveva avuto parte attiva nello squadrismo fascista e non aveva neppure mai rinnegato la sua appartenenza ideologica, ricordando l'impegno civile di Massa durante la Resistenza che ha valso alla città la medaglia d'oro. Ubaldo Bellugi era originario del quartiere massese di Borgo del Ponte dove era nato nel 1899.

Fu uno dei primi ad organizzare una squadra di fascisti già nel 1921 e di seguito proseguì nella sua scalata politica fino a diventare nel 1927 primo Podestà di Massa, incarico che mantenne fino al 1938 quando fui lui stesso a dare le dimissioni. Pur nell'ambito dell'ideologia fascista, Bellugi si adoperò per rivedere in senso moderno l'assetto urbanistico della città facendo realizzare grandi e imponenti opere. Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale scoprì il suo talento letterario e si dedicò, per il resto della sua lunghissima vita - morì nel 1992 - alla stesura di commedie, poesie in italiano e in dialetto massese e fiabe per bambini. Una produzione molto apprezzata dai suoi concittadini ma anche riconosciuta dalla critica letteraria nazionale. A dare la notizia dello sfregio al monumento dedicato a Bellugi é stato il sindaco Francesco Persiani che ha manifestato tutto il suo sdegno sulla sua pagina Facebook ed ha assicurato che nella zona verranno installate telecamere di videosorveglianza per impedire il ripetersi di atti vandalici.