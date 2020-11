Cronaca



In piazza sempre più incazzati

sabato, 7 novembre 2020, 23:16

di francesca vatteroni

Questo pomeriggio si è tenuta a Massa, in Piazza Bertagnini, la seconda manifestazione nata in seguito alle riunioni dell’Assemblea spontanea cittadina, svoltasi sia a Massa che a Carrara nelle scorse settimane.

Infatti, oggi sono scesi in piazza cittadini, lavoratori e studenti in una protesta nata sulla scia dell’ultimo decreto firmato da premier Giuseppe Conte. Scelte che per l’ennesima volta stanno gravando sulla salute e sulle spalle dei lavoratori e degli studenti che adesso vogliono risposte dalle istituzioni e dalle amministrazioni comunali di Massa e di Carrara.

Un’altra volta ancora le responsabilità di tutto quello che accade vengono scaricate sui singoli individui che vengono accusati delle loro “irresponsabilità”, terrorizzando sempre di più un paese che sta per crollare.

Maddalena Zucchelli ha spiegato: “La responsabilità viene fatta ricadere sui singoli, noi continuiamo a chiedere un’interlocuzione col comune e chiediamo di nuovo qualcosa ai nostri primi cittadini: dateci i dati chiari! Stiamo impedendo ai giovani la socialità e li stiamo schiaffando dietro a degli schermi senza pensare alla salute: stare troppe ore dietro un computer è dannoso da tanti punti di vista, crea depressione e anche impotenza negli uomini”.

Uno dei principali punti emersi da questa protesa è stata la richiesta di un’operazione di trasparenza da parte delle amministrazioni: quello che è stato chiesto consiste nel pubblicare ogni settimana sul sito del Comune report completi e di fonte accertata sull’andamento del contagio, la sintomatologia, il rapporto tra nuovi casi e ricoveri, la situazione dei posti disponibili in terapia intensiva e subintensiva e report sulla capacità di tracciamento e di risposta dell’Asl.

A parlare oggi è stato anche Giulio Milani, un piccolo editore, che ha detto: “Sta ai territori prendere in mano la situazione nei confronti di questa farsa triste e pericolosa! C’è bisogno di solidarietà, davanti a tutto questo le amministrazioni non sanno dare risposte, o meglio non danno risposte valide. È facile nascondere le cose sotto il tappeto. Alla prima volta si può capire, alla seconda no.”

Ogni provvedimento dovrebbe essere infatti motivato su basi scientifiche e vista la situazione di emergenza, è stata ritenuta fondamentale, oggi, la formazione di un organismo di consultazione locale con lo scopo di rendere la comunicazione e la collaborazione più strette, trasparenti e partecipate.

Anche il mondo dell’arte e degli spettacoli è stato completamente dimenticato. Lo spiega, oggi, un artista di strada, Massimo Pugno di Fuoco che da anni lavora e viaggia in tutta Italia: “Gli artisti sono stati dimenticati, già il nostro era un lavoro molto delicato. C’è stato detto che siamo tutti sulla stessa barca, ma non è assolutamente così”.