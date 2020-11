Cronaca



"Infettati dal virus, abbandonati dalla Asl"

mercoledì, 11 novembre 2020, 16:42

di vinicia tesconi

Il primo a mostrare i sintomi classici del covid – febbre, tosse, mancata percezione dei sapori – è stato il padre, Renato Epifani, un operaio dei cantieri navali con lavoro con contratto a tempo determinato. Il 20 ottobre, il tampone richiesto e fatto in tempo congruo gli conferma la positività al coronavirus e fa scattare la macchina del tracciamento per i suoi congiunti: la compagna, Cinzia Cioffi, 36 anni, il figlio sedicenne di lui e i due figli di 14 e 11 anni di entrambi. Anche in questo caso il tampone viene fatto e processato in tempi accettabili e il responso conferma il contagio per tutta la famiglia di Fossola Carrara. Asl li contatta e spiega loro la procedura per avvisare tempestivamente le scuole frequentate dai ragazzi e li mette tutti in quarantena obbligatoria.



Fino a questo punto, una macchina perfetta, che, tuttavia avrebbe esaurito in quel momento il suo buon percorso. Da quel momento, infatti, secondo quanto ci ha raccontato la signora, il nulla: un’intera famiglia in quarantena di cui sembra non interessare nulla a nessuno.

“Da quel momento non siamo più stati contatti da nessuno della Asl – ha detto la signora Cioffi – né per sapere come si stava evolvendo la malattia, né per dirci che terapia seguire. Le medicine ce le ha prescritte il nostro medico di famiglia per telefono e una vicina ci ha fatto la cortesia di prenderle in farmacia e lasciarcele fuori dalla porta. Noi non abbiamo parenti che possano aiutarci. Abbiamo subito avvertito la Protezione Civile per chiedere di farci portare la spesa a casa, ma all’inizio ci hanno detto che non eravamo inseriti nell’elenco dei malati covid fornito da Asl. Di fatto ci hanno portato la spesa una sola volta, spiegandoci la procedura per saldare mediante un bonifico a beneficio del comune non appena saremo guariti. Fra l’altro non abbiamo ricevuto nessun tipo di aiuto economico sebbene al mio compagno sia scaduto il contratto dopo la scoperta della positività al covid. Adesso non abbiamo più cibo in casa, abbiamo il frigo vuoto. Abbiamo chiamato tante volte il numero di Asl che ci era stato dato, ma ci è stato detto che non sono in grado di dare notizie. Abbiamo anche inviato moltissime mail a cui nessuno ha mai risposto. Il mio compagno ha avuto la malattia con sintomi più forti e adesso ha una bronchite molto severa e avrebbe bisogno di fare una radiografia. I ragazzi l’hanno avuto in forma più leggera ma hanno avuto problemi di costrizione al petto . Il figlio del mio compagno ieri ha avuto un crollo nervoso dato dalla sensazione di affaticamento nel respirare e dallo stato di incertezza in cui siamo, per cui abbiamo chiamato i carabinieri e poi il 118 che ha mandato un’ambulanza e un’auto medica. Il ragazzo stava sragionando ed eravamo in seria difficoltà, ma la dottoressa si è fermata nel piazzale sotto al nostro palazzo a fumare una sigaretta e ha anche fatto una battuta al collega infermiere suggerendo di guardare in giro per evitare di essere filmati o fotografati. Quando è salita ha detto di non poter fare nulla e dopo aver sentito il medico della centrale operativa e verificato che la saturazione andava bene, hanno deciso di non portarlo in ospedale. Nel corso della notte anche mia figlia ha avuto problemi di respirazione per cui abbiamo chiamato di nuovo l’ambulanza ed abbiamo imposto che la portassero in ospedale. Il pediatra che l’ha visitata, tuttavia, ha stabilito che non era necessario farle una lastra ai polmoni e l’han rimandata a casa. Ci sentiamo completamente abbandonati senza alcun punto di riferimento, soprattutto medico per capire il nostro reale stato di salute. Ormai siamo in casa da oltre 14 giorni e se non ci aiuteranno dovremmo uscire per andare a comprare da mangiare. ”.