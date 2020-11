Cronaca



La Asl interviene: "La famiglia è infatti stata già contattata dall'Ufficio igiene che ha provveduto a programmare i tamponi"

giovedì, 12 novembre 2020, 19:29

In merito all'articolo "Infettati dal virus, abbandonati dalla Asl"

https://www.lagazzettadimassaecarrara.it/cronaca/2020/11/infettati-dal-virus-abbandonati-dalla-asl/ la Asl Toscana Nord Ovest invia la seguente precisazione.

In risposta all'articolo "Infettati dal virus, abbandonati dalla Asl", per quanto di competenza della Asl, facciamo presente che nell'articolo sono elencate problematiche di diverso tipo. La famiglia è infatti stata già contattata dall'Ufficio igiene che ha provveduto a programmare i tamponi all'intera famiglia tramite le Unità Speciali di Continuità assistenziale (USCA).

Ci rendiamo perfettamente conto - evidenziano ancora gli operatori sanitari - che in questo difficile momento i tempi necessari all'iter sanitario possano mettere seriamente in difficoltà le persone, specie se, come in questo caso, non siano coadiuvate da una rete sociale. Vogliamo però confermare l'impegno assoluto dei sanitari ed i ritmi incessanti di chi lavora in questo settore, duramente provato da questa ulteriore ondata di contagi.