Lotta allo spaccio, segnalati due studenti

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:43

È stato firmato poco prima della mezzanotte il nuovo Dpcm per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure stringenti quelle che entreranno in vigore domani e tali resteranno, con monitoraggi almeno settimanali, fino al 3 dicembre

martedì, 3 novembre 2020, 19:11

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 331, di cui 49 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 77 i ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva

martedì, 3 novembre 2020, 16:11

E’ l’unico passaggio possibile, ovviamente solo a piedi, per oltrepassare il fiume Carrione su via Giovan Pietro ad Avenza, da quando, più di due mesi ormai, sono iniziati i lavori sul ponte Gino Menconi che hanno alimentato e alimentano tuttora molte polemiche e molto malcontento tra commercianti e residenti

martedì, 3 novembre 2020, 12:18

Si è concluso ieri, con la consegna all'Istituto Gentili di Fossola Carrara, il primo ciclo di aiuti della Fondazione Marmo alle scuole della Provincia di Massa Carrara. In totale in questi giorni sono state consegnate 22.650 mascherine in ben 15 istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta.

martedì, 3 novembre 2020, 09:27

Il tribunale di Massa si è pronunciato sulla vicenda del contenzioso con la Paradiso Spa, fissando a 5.098.923 milioni di euro l'importo del risarcimento che il comune dovrà corrispondere alla società

lunedì, 2 novembre 2020, 19:08

Fortunatamente nessun decesso nella provincia di Massa Carrara dove i contagiati di oggi sono, complessivamente, 80