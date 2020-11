Marocchino denunciato per spaccio, segnalati in cinque

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 4 novembre 2020, 22:07

Così come il tragico personaggio dell'Inferno dantesco, anche il capo del Governo è 'costretto' a divorare, a forza di lockdown, i suoi figli pur di sopravvivere. La Toscana è, per ora, zona gialla e tira un sospiro di sollievo

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:21

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 novembre, sono 628. L'ospedale Noa ha ancora posti disponibili sia in terapia intensiva sia per i ricoverati per Covid

mercoledì, 4 novembre 2020, 17:12

Dopo l’arresto del 19enne che la settimana scorsa è finito in carcere per aver lanciato una pietra contro i carabinieri, anche un altro giovane protagonista dell’atto di ribellione contro le forze dell’ordine dell’ultima estate è tornato a far parlare di sé

mercoledì, 4 novembre 2020, 13:43

È stato firmato poco prima della mezzanotte il nuovo Dpcm per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Misure stringenti quelle che entreranno in vigore domani e tali resteranno, con monitoraggi almeno settimanali, fino al 3 dicembre

mercoledì, 4 novembre 2020, 11:23

Continuano i controlli degli agenti della polizia del commissariato di Carrara nelle zone della città note per essere luogo di spaccio di sostanze stupefacenti

martedì, 3 novembre 2020, 19:11

Per quanto riguarda i ricoveri per “Covid-19”, negli ospedali dell’azienda USL Toscana nord ovest sono in totale 331, di cui 49 in Terapia intensiva. All’ospedale Apuane 77 i ricoverati, di cui 12 in terapia intensiva