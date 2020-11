Cronaca



Noa, Coldiretti regala Stella di Natale a medici ed infermieri eroi

venerdì, 27 novembre 2020, 16:04

Una Stella di Natale tricolore per ringraziare medici, infermieri e personale sanitario impegnato nella durissima battaglia contro il Covid-19. Rosse e beneaguranti, le Stelle di Natale sono il simbolo delle festività, che rischiano a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria di appassire ed essere buttate via (info e programma completo su www.toscana.coldiretti.it e www.facebook.com/coldiretti.toscana ).

Si chiama #stelleincorsia l'iniziativa promossa da Coldiretti Toscana in programma sabato 28 novembre 2020, alle ore 12,00, all'ospedale NOA di Massa, dove reparti, corsie e sale del nosocomio apuano saranno rese rosse e festose con le Stelle di Natale 100% made in Toscana grazie alla generosità dei florovivaisti toscani. La Toscana è la capitale nazionale delle Stelle di Natale – ricorda Coldiretti Toscana - con oltre 5 milioni di stelle natalizie tra piante in vaso ed in forme diverse. All'iniziativa sono stati invitati a partecipare il sindaco di Massa, Francesco Persiani e l'assessore alle attività produttive, Paolo Balloni ed il consigliere regionale, Giacomo Bugliani.

Nell'occasione sarà presentato il dossier su "Florovivaismo ai tempi del Covid: termometro della crisi e misure per ripartire" dal presidente di Coldiretti Massa Carrara, Francesca Ferrari e dal Direttore, Maurizio Fantini.

