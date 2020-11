Cronaca



Non è morta per Covid, ma fa numero ed è lo stesso. Peccato che sia deceduta per altre cause

venerdì, 13 novembre 2020, 20:51

di vinicia tesconi

Forse perché l’esito è comunque il peggiore possibile, che il dilemma morte con covid o per covid continua ad aleggiare indistintamente sopra la pandemia, specialmente in Italia, senza essere mai realmente risolto, lasciando inspiegato l’altissimo numero di decessi non solo giornalieri, in questa seconda feroce ondata di contagi, ma anche totali, che l’Italia registra a fronte di paesi con ugual numero di contagi ma con i decessi ridotti anche di dieci volte.



Senza offrire il destro a schiocchi negazionismi, ma non volendo neppure favorire il fronte opposto dei catastrofisti, è giusto, tuttavia, precisare, almeno dove possibile, se una morte in ospedale in questi terribili giorni sia stata causata dal covid o se la positività al covid era solo una concomitanza ininfluente. Perché esiste anche questa seconda ipotesi e soprattutto esistono e, di certo non si sono ritirate in buon ordine, tutte le altre importanti patologie che contano un altissimo numero di affetti, e purtroppo di decessi, specialmente tra le persone più anziane.



Il caso è locale e recentissimo. Nella conta dei morti per covid della provincia di Massa Carrara di due giorni fa è stata inclusa anche una donna di 92 anni, carrarese. La nipote della donna, tuttavia, ha voluto precisare: “Mia zia era in una casa di riposo da settembre. Aveva grossi problemi al cuore ed anche un tumore nel sangue da ricondurre a una leucemia ed aveva un alto rischio di avere embolie. Martedi mattina si è sentita male ed aveva difficoltà respiratorie. E’ stata portata al NOA e lì, dopo averla stabilizzata con l'ossigeno, le hanno fatto il tampone che è risultato positivo. Il medico che la stava seguendo ha parlato con mia cugina al telefono e le ha detto chiaramente che il covid era l’ultimo dei problemi di mia zia. Il mattino dopo mia zia è deceduta ma per insufficienza cardiaca e non per covid.”.