Nuotatori di nuovo in vasca grazie all’accordo tra le amministrazioni di Carrara e Massa

giovedì, 19 novembre 2020, 13:05

Accordo siglato tra i comuni di Carrara e Massa per sostenere l'apertura della piscina comunale di viale Roma a Massa permettendo così ai nuotatori agonisti delle società sportive delle due città di potersi allenare anche in questo periodo di grosse limitazioni.



Visto lo stop alle attività sportive amatoriali imposto dal Dpcm del 3 novembre e per contenere le spese di gestione delle piscine comunali, le due amministrazioni hanno deciso di fare squadra per assicurare la fruibilità di almeno uno spazio ai nuotatori del territorio che praticano sport in maniera agonistica. A proporre la soluzione dell’accordo sono state proprio le due amministrazioni che a seguito di un confronto con le società di nuotatori dei due comuni -Nuoto Massa, Rari Nantes, Centro nuoto massese, ASD Club Nautico Marina di Carrara, Asd Nuoto Club Apuania e Uisp Nuoto – hanno individuato la piscina di viale Roma a Massa e destinato le risorse necessarie a supportarne l’apertura in questa fase, per dare modo agli sportivi delle due città di rientrare in acqua.



«Abbiamo concentrato l'attività agonistica in un'unica piscina – spiega l'assessore allo Sport del Comune di Carrara Andrea Raggi – per contenere i costi e al tempo stesso garantire a tutti gli atleti del nostro territorio di potersi allenare. In tempi di crisi questa è la dimostrazione che l'unione fa la forza».



«Siamo costantemente impegnati per limitare i disagi alla popolazione derivanti dalle misure restrittive da COVID19 – aggiunge l'Assessore allo Sport del Comune di Massa Paolo Balloni – Lo sport rimane un presidio di salute che deve essere tutelato se praticato nelle forme consentite dai protocolli, e in quest'ottica ci siamo adoperati al fine di addivenire alla riapertura della piscina comunale, nell'ambito della positiva collaborazione tra comunità limitrofe».



Virtus Buonconvento, gestore dell'impianto, prossimamente darà comunicazione circa l'organizzazione degli orari e delle modalità di accesso alla piscina.