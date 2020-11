Cronaca



La scomparsa del dottor Aldo Fontani nel ricordo delle figlie: un uomo libero, onesto e altruista

venerdì, 27 novembre 2020, 11:56

di vinicia tesconi

Il dottore del pronto soccorso, il dottore pieno di ingegno, il dottore che faceva citazioni in greco, il dottore con sei figlie femmine, il dottore che aveva sempre un sorriso per tutti. Sono moltissimi i ricordi belli che il dottor Aldo Fontani ha lasciato nelle persone che lo hanno conosciuto come medico e come uomo.

Infiniti quelli che adesso restano in eredità alla sua grande bellissima famiglia: sei figlie, sette nipoti, tre pronipoti e l’amatissima moglie compagna di una vita intera.

“Tre parole rappresentano nostro padre – hanno fatto sapere le figlie – libertà, onestà e altruismo”. Parole che trovano riscontro nei molti messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia da vecchi pazienti e conoscenti di uno dei medici storici della storia sanitaria carrarese.

Si è spento domenica scorsa, il dottor Aldo Fontani, a casa sua, a quasi 90 anni, circondato dall’amore della sua famiglia. Per anni è stato una delle colonne del Pronto Soccorso dell’ospedale di Carrara e anche amatissimo medico di famiglia.

Era un appassionato di letteratura classica e non aveva mai smesso di tradurre e studiare il greco: i nipoti ricordano le molte citazioni di interi brani dei grandi autori greci che il nonno ripeteva e traduceva a memoria. Era anche dotato di grande abilità manuale in lavori pratici di falegnameria e di piccola edilizia: la sua casa è piena di ricordi lasciati dalla sua straordinaria operosità tra i quali una chitarra interamente costruita con le sue mani.

Era uno spirito libero, il dottor Fontani, con una grande apertura verso il prossimo e verso il mondo intero. Con incredibile spirito di avventura aveva deciso alla fine degli anni settanta di trasferirsi in Iran, a Bandar Abass, dove aveva ricevuto l’incarico di dirigere un ospedale e stava portare con sé anche tutta la sua famiglia con la prospettiva di ampliare l’esperienza e la conoscenza di nuove culture, ma venne fermato dallo scoppio della rivoluzione islamica che lo fece tornare in patria.

Cinque anni fa era stato colpito da un ictus che lo aveva molto debilitato, ma dal quale con grandissima forza e l’aiuto della sua famiglia si era ripreso. Il dottor Fontani era un medico preparato, competente e di grande professionalità anche nel ricordo di alcuni colleghi medici che gli furono amici. Era un uomo innamorato della vita la cui vitalità non potrà essere cancellata nel cuore dei suoi famigliari.

Un brano del poeta greco Minnermo che era tra i suoi preferiti, più volte ripetuto a una dei nipoti, riassume tutta la sua visione della vita: Cos'è la vita, cos'è il piacere, senza la bionda Venere. Potessi morire quando non me ne importerà più. I letti, gli amori segreti, doni di dolcezze; i soli fiori della giovinezza da cogliere di slancio per uomini e donne; ma quando giunge penosa la vecchiaia che ti rende odioso ai bambini e schifoso alle donne: allora meglio è la morte che la vita.