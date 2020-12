Allarme per bocconi avvelenati trovati nei boschi al confine tra Emilia e Lunigiana

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 novembre 2020, 19:44

E’ spuntato un muretto all’ingresso del ponte di Avenza, ancora in costruzione dopo gli annunci dell’amministrazione carrarese che lo avevano dato per riaperto già al 18 poi al 27 di ottobre e infine al 9 di novembre

lunedì, 30 novembre 2020, 19:39

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 novembre, sono 299. All’ospedale Apuane 100 ricoverati, di cui 21 in terapia intensiva

lunedì, 30 novembre 2020, 19:34

La sentenza, in effetti, non riguarda il corposo caso dei 37 carabinieri di Aulla che nel 2017 vennero incriminati per una serie di reati compresi tra la formulazione errata di verbali e le violenze contro le persone tratte in arresto, ma una vicenda avvenuta nel 2011 e che aveva come...

lunedì, 30 novembre 2020, 19:09

Presentato oggi, presso la sede del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, il nuovo Calendario istituzionale 2021 della Guardia Costiera

lunedì, 30 novembre 2020, 11:05

Proseguono i controlli medici gratuiti messi a disposizione da Nausicaa Spa. Mercoledì 2 dicembre alla Farmacia "Del Cavatore" di Carrara torna il "Metabolic Check", una giornata dedicata al proprio stato metabolico

lunedì, 30 novembre 2020, 10:14

Due dei sedici soggetti che il 23 agosto a Marina di Carrara circondarono e aggredirono violentemente gli agenti della polizia sono stati arrestati per aver violato le prescrizioni della misura cautelare della permanenza domiciliare