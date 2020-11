Cronaca



Passerella per i pedoni sul ponte di Avenza buia e piena di rifiuti: la denuncia di Micheloni di FdI

martedì, 3 novembre 2020, 16:11

di vinicia tesconi

E’ l’unico passaggio possibile, ovviamente solo a piedi, per oltrepassare il fiume Carrione su via Giovan Pietro ad Avenza, da quando, più di due mesi ormai, sono iniziati i lavori sul ponte Gino Menconi che hanno alimentato e alimentano tuttora molte polemiche e molto malcontento tra commercianti e residenti.

Si tratta di una passerella messa apposta per consentire il passaggio ai pedoni per tutta la durata dei lavori. Secondo quanto ha documentato e riferito Cesare Micheloni, cittadino di Avenza e membro di Fratelli d’Italia Massa Carrara, da più di una settimana la passerella che era sempre stata illuminata nelle ore serali, sarebbe completamente al buio.

“La corrente è stata tolta una settimana fa – ha spiegato Micheloni – per consentire i lavori di allaccio di tubature e contatori ma, ovviamente, si poteva trovare una facile soluzione alternativa per non lasciare il passaggio nel buio più totale considerando che si va nella stagione in cui le giornate si accorciano. Inoltre l’area delle rampe che accedono alla passerella sono diventate delle vere e proprie discariche di rifiuti che rendono indecente e pericoloso l’utilizzo della passerella. Proprio in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la pulizia e la sanificazione sono obbligatorie ovunque, questo passaggio viene lasciato nel degrado e nella sporcizia. Abbiamo già avuto segnalazioni di cittadini in seria difficoltà sia nel transitare al buio sia nel passare lungo gli scivoli in mezzo ai rifiuti. Qualcuno ha già rischiato di cadere e di farsi male. Chiediamo un intervento tempestivo per risolvere la situazione.”.