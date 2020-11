Cronaca



Piazza Mercurio illuminata di rosso

giovedì, 26 novembre 2020, 14:17

Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Piazza Mercurio è stata illuminata di rosso affinchè si tenga vivo il ricordo delle vittime di violenza.

"Ringrazio l’amministrazione - dichiara Sonia Castellini che, insieme a Giovanna Valeri, fa parte delle coordinatrici del nuovo gruppo di "Azzurro Donna" nella provincia di Massa Carrara - per aver accolto la richiesta fatta dal gruppo consiliare composto da Giovanbattista Ronchieri e Stefano Benedetti, che ieri sera erano con me nella bellissima piazza illuminata di rosso, per dire "No alla violenza sulle donne", è un tema che Donne e Uomini hanno il dovere di affrontare e di contrastare, le donne uccise in questi primi 10 mesi dell’anno sono impressionanti: a ieri sono morte 93 donne per mano di chi diceva di amarle e spesso questi crimini efferati vengono declinati come “omicidi Passionali” NO NO E NO, la passione non uccide, l’amore non uccide, l’amore non è violenza. Le istituzioni devono lavorare in maniera trasversale affinchè le donne che denunciano siano protette davvero, come ha fatto il Comune di Massa donando una casa rifugio per le donne vittime di violenza, ma le donne si devono anche aiutare a denunciare i soprusi prima che sia troppo tardi".

"Siamo in prima linea su tutte le tematiche riguardanti le donne, in questa giornata vogliamo lanciare il messaggio che ci accompagnerà nei nostri progetti e che oggi più che mai calza a pennello: le donne devono essere libere di essere libere" conclude.