Cronaca



Piazza Mercurio illuminata di viola per la "Giornata contro il tumore al pancreas"

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:05

Per tre giorni consecutivi Piazza Mercurio illuminata di viola, in occasione della "Giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas" edizione 2020.



Anche quest'anno la giornalista Sara Lavorini ha richiesto al comune di Massa di aderire alla campagna mondiale dell'associazione Nastro Viola, per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della prevenzione della terribile neoplasia pancreatica.



Molte saranno le iniziative organizzate in tutto il mondo per attirare l'attenzione pubblica su questa forma di cancro e, per mettere in evidenza la necessità di maggiore informazione e supporto alla ricerca.



"Sono ormai diversi anni che collaboro con l'associazione Nastro Viola in occasione della "Giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tumore al pancreas" - dichiara la giornalista Sara Lavorini - e anche quest'anno ho richiesto all'amministrazione comunale di illuminare una piazza o un monumento la sera del 19 novembre, data ufficiale dell'edizione 2020. L'assessore ai lavori pubblici Marco Guidi, che ringrazio, si è fin da subito attivato per fare accendere una luce viola in Piazza Mercurio, non solo per questa sera ma per ben tre giorni. Un bellissimo gesto che, in questo momento di pandemia, vuole testimoniare la vicinanza alle persone che combattono questo cancro, ma anche contro il Covid-19".



Con la collaborazione delle Associazioni "Oltre La Ricerca ODV", "Fondazione Nadia Valsecchi", "Associazione My Everest ONLUS" e "Associazione Massimo Borrelli ONLUS", Nastro Viola si è impegnata affinché l'Italia si illumini di viola, colore associato al tumore del pancreas.



La foto di piazza Mercurio sarà poi pubblicata sui social networks con l'hashtag #facciamolucesultumorealpancreas e condivisa sui canali ufficiali dell'associazione Nastro Viola.



Nelle scorse edizioni sono stati illuminati luoghi simbolici come l'Opera House a Sydney, la Torre Eiffel a Parigi, Trafalgar Square a Londra e le Cascate del Niagara negli USA.