Polizia, sequestri di droga e in arresto un ricercato

sabato, 28 novembre 2020, 12:31

La polizia del commissariato di Carrara, nel corso della scorsa settimana, ha effettuato intensi servizi di controllo del territorio attraverso l’impiego delle squadre volanti dell'ufficio controllo del territorio e pattuglie esterne della squadra di polizia giudiziaria, in un’ottica di sinergica attività volta all’efficace contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

I controlli hanno interessato tutto il territorio comunale, con particolare riguardo ad aree ove ultimamente sono stati registrati maggiori traffici di sostanza stupefacente, concentrando l’attenzione in particolare nel quartiere di Avenza.

Nel corso della settimana, infatti, la squadra di polizia giudiziaria ha predisposto mirati servizi di pattugliamento delle aree più degradate e maggiormente afflitte da fenomeni di criminalità diffusa e micro-criminalità. Nella circostanza gli investigatori hanno individuato due soggetti, addivenendo al sequestro di diverse dosi di sostanza stupefacente che all’esito del narcotest espletato dal personale della polizia scientifica in servizio presso il commissariato è risultata essere cocaina.

Venerdì sera, invece, una pattuglia della squadra volante che transitava nella frazione di Avenza, ha sottoposto a controllo un giovane 19enne, il quale non appena ha notato l’avvicinarsi della pattuglia ha mostrato evidenti segni di insofferenza e agitazione. Cogliendo tale comportamento gli operatori hanno chiesto all’interessato di svuotare le proprie tasche e oltre alla somma di 400 euro in banconote ha estratto dalla bocca un involucro bianco termosaldato contenente hashish.

Nella stessa giornata, un’altra pattuglia impegnata sul territorio, ha proceduto al controllo di un soggetto che stava camminando in strada nel medesimo quartiere, al fine di verificare l’osservanza alle misure per il contenimento dal contagio da Covid-19. Tuttavia all’esito del controllo dei documenti forniti dal soggetto è risultato essere un cinquantasettenne di origine sarda, ricercato per la commissione di diversi delitti sul territorio nazionale e su cui pendeva un ordine di cattura per l’espiazione di pena detentiva per più di due anni e il pagamento dell’ammenda per circa 4 mila euro.

Immediatamente gli agenti della polizia procedevano a trarre in arresto la persona che all’esito delle attività di verifica sulla sua identità veniva poi tradotto presso la casa di reclusione di Massa dove dovrà scontare la pena comminata dall’autorità giudiziaria.