Ponte di Avenza, ritardi senza fine

giovedì, 12 novembre 2020, 19:15

di francesca vatteroni

Maria Cristina Bottici, proprietaria di una tabaccheria di Avenza, questo pomeriggio, ha espresso la sua rabbia e il suo dissenso verso la gestione dei lavori del ponte di Avenza da parte dell'attuale amministrazione comunale.

"Il discorso del ponte è che avevano dato innumerevoli date - ha spiegato la commerciante - che non sono state rispettate. Nessuno si è preoccupato di venire qui, né un sindaco, né nessuno e nemmeno per passare nei negozi. Se ne sono fregati. Non è giusto, noi paghiamo le tasse al Signor sindaco. L'ingegner Raggi ha dichiarato qui dentro che il ponte sarebbe stato aperto definitivamente il 15 ottobre."

Maria Cristina Bottici ha deciso di contattare telefonicamente la proprietaria dell'attività "Da Giovanna", un negozio di frutta e verdura, Giovanna Giannaccini che ha spiegato: -"Ci hanno recato un grosso danno, non viene più nessuno, la mattina c'è il deserto. Basta vedere gli incassi, ve li posso fare vedere come sono cambiati da quando il ponte è stato chiuso. I miei clienti mi dicono che non vengono, perché se provano a venire, devono stare mezz'ora al passaggio a livello o in coda. Le tasse le vogliono tutte quando ma non se lo chiedono come sta la povera gente, che non incassano. Ma se muoiono commercianti, prima o poi morirà anche il comune, perché se noi chiudiamo, chi lo mantiene il comune?"

L'inaugurazione del ponte è stata rimandata innumerevoli volte e molte promesse fatte dall'amministrazione del comune di Carrara, sono state vane. Questa grave limitazione del traffico, che impedisce il transito regolare, sta ricadendo sulle tasche dei lavoratori e dei commercianti che già sono costretti a vivere un periodo di difficoltà economica data la situazione di emergenza sanitaria.

"Questo dimostra le competenze di qualcuno.. tutti abbiamo lavorato meno e in più si sono aggiunte le lungaggini di questi lavori. Questo sta accadendo in un periodo che ci porterebbe tanto lavoro, dato che siamo sotto natale. In Italia le cose non funzionano si sa, non hanno voluto ascoltarci e non hanno voluto rimandare i lavori del ponte - ha spiegato Giovanni Torre, proprietario di una pasticceria - davo già per scontato che succedeva un casino, e infatti hanno dimostrato purtroppo quello che è".

Foto Cristina Maioglio