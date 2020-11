Cronaca



Presentato il regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro

mercoledì, 11 novembre 2020, 15:15

di francesca vatteroni

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alle attività produttive Paolo Belloni hanno presentato questa mattina, in videoconferenza stampa, il regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e cittadino, per poter accedere al bando per richiedere contributi ed incentivi per le attività del centro, la cui pubblicazione è prevista per la fine di novembre.



L'assessore alle attività produttive Paolo Balloni ha spiegato che questi contributi a fondo perduto potranno essere richiesti da chi ha già un’attività commerciale ed artigianale o da chi volesse avviare una nuova attività. La somma messa a disposizione dal comune di Massa, per incentivare le attività del centro storico e per incentivare l’apertura di nuove attività, è di 190mila euro. Tutti gli esercenti portano consultare il regolamento per accedere a questo bando sul sito del comune di Massa, nella sezione “Regolamenti”. Le risorse richieste dai partecipanti al bando verranno infatti finanziate in base all’arrivo del numero di domande e fino ad esaurimento risorse.



L’assessore Paolo Balloni ha spiegato: “Ci è impossibile al momento dire con precisione quando arriveranno effettivamente in mano ai cittadini questi soldi, cercheremo di farlo in un tempo più limitato possibile ma dipende dal numero di domande”. Infatti dal momento della pubblicazione del bando, tutte le domande verrano ricevute ed analizzate e dopodiché verra istituita una graduatoria e verranno stanziati i soldi. Il sindaco Francesco Persiani è intervenuto dicendo: “Dobbiamo resistere. Tutto questo passerà col tempo e con sacrificio. In questo momento dobbiamo guardare al futuro in modo positivo ed è importante che queste somme vengano impegnate bene, il miglioramento delle attività comporta il miglioramento di tutte le attività e di tutto il centro storico.”



“Sono lieto che questo percorso sia stato molto condiviso e per questo ringrazio l’assessore Paolo Belloni, - ha concluso il sindaco - abbiamo cercato di distribuire bene questi contributi, è un sostegno economico importante in questo anno, abbiamo aumentato la disponibilità dei nostri fondi e una volta aperto il bando vogliamo che sia molto partecipato”