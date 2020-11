Cronaca



Pressione, glicemia, colesterolo: controlli gratuiti alla farmacia "del Cavatore"

lunedì, 30 novembre 2020, 11:05

Proseguono i controlli medici gratuiti messi a disposizione da Nausicaa Spa. Mercoledì 2 dicembre alla Farmacia "Del Cavatore" di Carrara torna il "Metabolic Check", una giornata dedicata al proprio stato metabolico. Il servizio sarà realizzato in collaborazione con Zentiva e si svolgerà per tutta la giornata dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

Ma che cos'è il "Metabolic Check"? È un controllo che riguarda alcuni esami diagnostici che saranno svolti direttamente in farmacia e che consisteranno nella misurazione di: pressione arteriosa, glicemia, colesterolo totale, colesterolo buono (Hdl) e il profilo lipidico. L'esame sarà effettuato attraverso il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello e i risultati, disponibili in breve tempo, permetteranno di monitorare lo stato di salute e, laddove necessario, intervenire tempestivamente. Per svolgere il controllo è necessaria la prenotazione al numero 0585 70050, o recandosi direttamente in farmacia.