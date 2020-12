Cronaca



Ristretto l’accesso al ponte di Avenza: la segnalazione di Micheloni di FdI

lunedì, 30 novembre 2020, 19:44

E’ spuntato un muretto all’ingresso del ponte di Avenza, ancora in costruzione dopo gli annunci dell’amministrazione carrarese che lo avevano dato per riaperto già al 18 poi al 27 di ottobre e infine al 9 di novembre.

Il muretto si trova dal lato di via Giovan Pietro, nella parte di Avenza nuova e in buona sostanza restringerebbe notevolmente l’accesso al ponte.

A riferire sulla situazione, documentandola con immagini è stato Cesare Micheloni di Fratelli d’Italia che ha fatto sapere: “Il muretto sarebbe stato costruito per proteggere dall’acqua piovana che scende dal ponte il marciapiede discendente sul quale si trovano diversi negozi. Tuttavia è evidente che la sua presenza costringerà le auto in entrata e in uscita dal ponte a manovre particolari. A quanto abbiamo compreso verificando sul posto, la carreggiata verrà alzata di circa 40 centimetri e il muretto sporgerà per dodici centimetri che comunque costringeranno i mezzi che transitano sul ponte a fare una sorta di zig-zag.”.

Il problema più grande, tuttavia, per Micheloni, sarebbe un altro: “Al cantiere sul ponte non si vedono mai i tecnici del comune. Non c’è alcun tipo di controllo su come vengono svolti i lavori e soprattutto sembrerebbe evidente che non ci sia alcun progetto sulle aree immediatamente adiacenti al ponte che pure sono state modificate. La sensazione più diffusa è che le cose vengano fatte alla giornata, senza alcuna programmazione, aggiustate in corso d’opera a seconda dei problemi che man mano qualcuno rappresenta. La domanda che come Fratelli ci facciamo è: dov’è il comune in tutto ciò?”.