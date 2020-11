Cronaca



Ruba capi di abbigliamento in un negozio, denunciata una donna

mercoledì, 18 novembre 2020, 11:19

La polizia ha denunciato una donna per rapina commessa ai danni di un esercizio commerciale di Massa, perché, dopo essersi recata presso un esercizio commerciale ed aver trafugato alcuni capi di abbigliamento, di fronte alla richiesta del responsabile del magazzino di restituire la merce nascosta nella borsa, lo ha spinto per guadagnare l’uscita e raggiungere la sua autovettura. Inseguita dai commessi del magazzino, la donna ha persistito nel suo atteggiamento urtando con la macchina i suoi inseguitori, che sono riusciti però a rilevare il numero di targa. Da qui le indagini della squadra mobile, che hanno portato alla sua identificazione e conseguente denuncia alla procura per il reato di rapina.

La pattuglia della squadra volante della questura, nella mattinata di ieri, nel corso dell’attività di prevenzione, transitando in via Malaspina, ha proceduto al controllo di un uomo di 39 anni, risultato avere precedenti specifici per droga, che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. Il soggetto è stato pertanto segnalato alla prefettura.