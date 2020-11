Cronaca



Salvato dal degrado il parcheggio di Castagnola di Sotto: un altro intervento di Confimpresa Massa

sabato, 28 novembre 2020, 17:49

Un nuovo successo negli interventi portati avanti da Confimpresa Massa per riqualificare le zone più degradate della città: a essere ripulito e riportato a uno stato decoroso è stato il parcheggio di Castagnola di Sotto a Massa, più volte segnalato dai cittadini come area in completo stato di abbandono, che va ad aggiungersi ai proficui interventi effettuati a Castagnola, Turano, al marciapiede di Largo Matteotti, e al parcheggio di via delle Medaglie d’Oro.

I cittadini dopo varie segnalazioni alle autorità competenti si sono rivolti a Daniele Tarantino , presidente di Confimpresa chiedendo un intervento della squadra messa in piedi proprio per portare avanti il progetto di lotta al degrado urbano: “Ci è stato segnalato lo stato di degrado del parcheggio, invaso da sterpaglia ed erbacce ormai al limite – ha detto Tarantino - Nessuno è intervenuto per restituire decoro all’area pubblica e così lo abbiamo fatto noi. Ci siamo subito attivati e il parcheggio è stato ripulito. Sono molti i cittadini che ci stanno contattando in questo periodo per riportare decoro in alcune zone della città. Soprattutto la periferia è in sofferenza. C’è bisogno di un aiuto concreto. Anche dalle Cà di Cecco alcune persone hanno chiesto aiuto per una situazione complicata riguardante l’illuminazione, così come a Mirteto e a Borgo del Ponte per altre problematiche inerenti il degrado ambientale.”

Grazie a queste attività, Daniele Tarantino ha istituito una nuova associazione “Insieme ripuliamo Massa”: “Con l'impegno di tutti – ha concluso il presidente di Confimpresa – ripuliremo quei quartieri dimenticati della città. Per segnalazioni contattare il numero 3495699269”.

Vinicia Tesconi