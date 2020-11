Cronaca



Si scaglia contro gli agenti dopo una lite e danneggia un'auto: arrestato

lunedì, 9 novembre 2020, 10:51

La squadra volante della questura di Massa Carrara nel pomeriggio di ieri ha arrestato un 54enne di Roma gravato da precedenti in materia di delitti contro il patrimonio e contro la persona.



I poliziotti sono intervenuti nei pressi dell’Esselunga, dove era stata segnalata un’animata lite fra tre persone in stato di alterazione psicofisica, probabilmente dovuta all’assunzione di droga e alcool. Uno di questi si è scagliato contro gli agenti che cercavano di dividerli, provocando loro lesioni giudicate guaribili in cinque giorni e danneggiando un’auto in sosta. L’uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e condotto presso la propria abitazione in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo ed è stato denunciato per i reati di lesioni e danneggiamento.

Nella stessa giornata due giovanissimi residenti a Massa, già gravati da precedenti di polizia, sono stati denunciati: un 24enne per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, poiché circolava con un coltello a serramanico di 15 centimetri; l’altro, un 17enne che al momento del controllo gettava a terra un involucro contenente più di 7 grammi di hashish suddivisi in 5 dosi, già confezionate e pronte per essere cedute, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.