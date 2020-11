Cronaca



Spaventoso incendio sulla Fi-Pi-Li: quattro chilometri di coda

venerdì, 6 novembre 2020, 14:35

di donatella beneventi

Uno spaventoso incendio è scoppiato sull'autostrada A10 Fi Pi Li all'altezza di Empoli e San Miniato, a causa del ribaltamento di un mezzo cisterna che trasportava combustibile. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco insieme ai nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) e non sono segnalate vittime. Si sono però formati circa quattro chilometri di code tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e in direzione mare. I disagi hanno investito anche il traffico dato che la Fi-Pi-Li in quel punto, si trova parallela e vicina alla linea ferroviaria.



L'autostrada in questione è molto nota fra gli automobilisti che abitualmente la frequentano, per le sue criticità strutturali, problemi legati al manto stradale che sin dalla fine degli anni 80 ha creato notevoli problemi di sicurezza.

