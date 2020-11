Cronaca



Successo della campagna “Nastro rosa 2020 Lilt for Women” per la prevenzione del tumore al seno

lunedì, 23 novembre 2020, 22:15

La sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore al seno portata avanti da Lilt ha portato moltissime donne a richiedere la visita di controllo gratuito garantite dalla campagna Nastro Rosa Lilt for women 2020”.

“Nonostante la pandemia e la conseguente grave problematica sanitaria – ha spiegato il presidente dell’associazione Lega italiana per la lotta contro i tumori di Massa Carrara, dottor Pietro Bianchi - le richieste di visite senologiche anche quest’anno sono state numerose. Purtroppo a causa dei limiti imposti dalle misure anti coronavirus, è stato necessario limitare gli accessi per giornata e quindi il numero di visite effettuate è stato inferiore rispetto agli anni precedenti. Molte donne hanno aderito alla campagna Nastro Rosa 2020 prenotando una visita di controllo presso gli ambulatori della sede di via Democrazia 19 a Massa – prosegue il dottor Bianchi -. Delle oltre 200 richieste arrivate abbiamo preferito sottoporre ai controlli donne di età inferiore ai 45 anni, cioè quelle pazienti non ancora comprese nel programma di screening istituzionali, ma che purtroppo non sono esenti dal contrarre questa malattia”. Lo screening, effettuato congiuntamente da un medico chirurgo senologo (dottor Valli o dottor Lembi) e da un medico radiologo (dottoressa Morigoni o dottor Boni o dottor D’Alessandro) consiste in una visita senologica, ecografia mammaria ed educazione all’auto palpazione. Sono state visitate 50 pazienti con riscontro di: 13 cisti, cinque noduli non sospetti da monitorare nel tempo, due noduli sottoposti ad ago aspirato per esame citologico, due fibroadenomi.

“L’attività – ha continuato il presidente Bianchi - proseguirà tutto l’anno e verranno chiamate a controllo tutte le pazienti che si sono prenotate”.

Una precisazione è d’obbligo: questi controlli non sostituiscono assolutamente i controlli istituzionali previsti dalle linee guida e dal Ssn.

Il presidente Bianchi ha ricordato infatti che “l’esame di riferimento è rappresentato dalla mammografia. L’intento delle visite della Lilt è quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e, nel caso delle neoplasie mammarie, sulla utilità dell’autopalpazione e la regolarità dei controlli. Soprattutto in questo periodo pandemico, dove si registra un minor numero di controlli è necessario non abbassare la guardia nei confronti di una grave malattia che ha maggiore possibilità di cura quanto prima viene diagnosticata”.

La diagnosi precoce è quindi l’arma vincente, ma durante questo periodo pandemico, sia per ritardi oggettivi delle attività di screening oncologici, sia perché molti pazienti rinunciano a sottoporsi a visite ed esami di controllo per paura del contagio da Covid 19, nel lungo periodo si rischia di assistere ad un aumento delle patologie oncologiche. Per questo la Lilt di Massa Carrara raccomanda alle donne di imparare ad eseguire l’autopalpazione e sottoporsi ai controlli previsti dagli screening. Si ringraziano le amministrazioni comunali della nostra Provincia, da sempre vicine alla Lilt e ai temi della prevenzione oncologica.

Vi. Te.