Cronaca



Super-D (Daniele Ricci) invincibile e sempre attivo per il bene

lunedì, 9 novembre 2020, 16:59

Si è conclusa la raccolta di generi alimentari di prima necessità attivata da Super-D (Daniele Ricci) ed il professor Nicola Ricci, i quali in pochi giorni hanno raccolto denaro e spese sociali per un ammontare di quasi 1000 kg di viveri.

Super-D ringrazia tutte le persone che si sono messe a disposizione dell'iniziativa molto importante in questo periodo critico, nel quale il coronavirus ha messo in ginocchio l'economia non solo Italiana ma di tutto il mondo, ad oggi ( continua Super-D, Daniele Ricci) tantissime " anime" volenterose, cittadini Massesi a centinaia si sono mossi e come formiche in qualche settimana hanno potuto far realizzare un mio sogno, ovvero quello di dare una mano vera e sincera alla mensa Caritas Cervara Massa, io ed il professor Nicola Ricci, ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo risposto all'appello di don Cipollini ed assieme ad altri volontari abbiamo raggiunto l'obiettivo.

Prof Nicola Ricci: "1000 kg di alimenti non sono molti, ma la fatica è stata quella di organizzare la raccolta porta a porta andando a prelevare la spesa direttamente a casa dei cittadini Massesi e altra cosa difficile è stata andare ad acquistare nei vari supermercati gli alimenti in offerta, ma alla fine ci siamo riusciti".

Continua Ricci: "Tutta la spesa verrà consegnata tra qualche giorno a don Cipollini, attraverso il quale molte e molte famiglie trovano un piccolo ristoro, ma anticipo che il prossimo progetto mio e di Super-D ( Daniele Ricci) sarà quello di pulire la Stazione di Massa, perché a mio avviso la Stazione di ogni città è il biglietto da visita per chi scende e per chi prende il treno, a Massa città del Marmo, città del Mare, città che vive sia di turismo che di autoctoni Massesi, per la nostra piccola città avere una Stazione sporca, abbandonata a se stessa, nel degrado, ed in condizioni incredibilmente sporche, non è un bel vedere e Massa non se lo merita".

Conclude Super-D Daniele Ricci: "Invito già da oggi 10 novembre 2020 nel prenotarsi alla nuova iniziativa " Puliamo la Stazione di Massa" vi chiamo e vi aspetto in veste di volontari, amici, curiosi o solo in veste di liberi cittadini Massesi, contattandomi al n° 3286536074 o contattando professor Nicola Ricci al n° 3283073683, perché " tutti possiamo essere Super Eroi, basta volerlo" .