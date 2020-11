Cronaca



Toscana, si va verso la zona rossa

venerdì, 13 novembre 2020, 16:36

La Toscana passa da arancione a rossa, con la Campania: la decisione, che deve essere ufficializzata dal ministero, sarebbe stata presa consultando i dati dei contagi fra il 2 e l'8 di novembre, forniti dalla cabina di regia del ministero e dell'istituto superiore di sanità.



I rumors sul provvedimento stanno già scatenando reazioni sui social e una forte preoccupazione nell'opinione pubblica per le ulteriori restrizioni e le disastrose conseguenze economiche, già pesanti per le perdite scaturite dal primo lockdown.

Ecco cosa significa essere in fascia rossa:

- Vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un comune all'altro;

- Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie restano chiuse ma è consentito l'asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio senza limiti;

- Chiusi tutti i negozi.

Sono aperti invece i negozi nel settore alimentare, surgelati, informatica ed elettronica, tabacchi, telefonia, ferramenta e prodotti per la casa, articoli igienico sanitari, attrezzature e servizi per l'agricoltura, elettricità, librerie, edicole, cartolerie, abbigliamento e calzature per bambini, articoli sportivi e tempo libero, autoveicoli e accessori, giocattoli, farmacie, medicali, profumerie, erboristerie, fiori, animali, ottici e fotografi, combustibili, distributori automatici, ambulanti dei settori concessi, vendita via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono di qualsiasi prodotto;

- Sono aperte le attività quali lavanderia, pompe funebri, barbiere e parrucchiere. Chiusi i centri estetici;

- La didattica a distanza diventa obbligatoria per le scuole superiori, e le seconde e terze medie.

Restano aperte le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e la prima media.

Chiuse le Università, salvo specifiche eccezioni;

- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle di interesse nazionale riconosciute dal Coni e Cip.

Sospese le attività nei centri sportivi;

- È consentito svolgere attività motoria vicino casa e attività sportiva solo all'aperto e in forma individuale;

- Chiusi musei e mostre. Chiusi teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie.