Trovato in possesso di uno sfollagente telescopico: denunciato

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 20 novembre 2020, 11:05

Sono attualmente in corso e termineranno alla fine di questo mese, i lavori di manutenzione ordinaria di una porzione consistente della Zona Industriale Apuana appaltati negli scorsi periodi dal Consorzio Z.I.A.

giovedì, 19 novembre 2020, 19:58

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 novembre, sono 604. All’ospedale Apuane 107 ricoverati, di cui 20 in terapia intensiva

giovedì, 19 novembre 2020, 19:27

Sarebbero molte le richieste in lista d’attesa alla casa di riposo comunale Regina Elena arrivate da famiglie in difficoltà che hanno parenti anziani e malati difficili da curare a casa e sarebbero molti anche i posti letto disponibili che, tuttavia, non vengono assegnati con la giustificazione che complicatissimo per la...

giovedì, 19 novembre 2020, 19:17

Questo è stato l'accordo siglato tra i comuni di Carrara e Massa che consente di riaprire l'impianto natatorio di viale Roma a Massa per permettere ai nuotatori agonisti delle società sportive delle due città di allenarsi anche in questo periodo di forti limitazioni per gli effetti dei dpcm anti contagio...

giovedì, 19 novembre 2020, 13:05

Accordo siglato tra i comuni di Carrara e Massa per sostenere l'apertura della piscina comunale di viale Roma a Massa permettendo così ai nuotatori agonisti delle società sportive delle due città di potersi allenare anche in questo periodo di grosse limitazioni

mercoledì, 18 novembre 2020, 21:49

La prevenzione oncologica di Fondazione ANT torna a Massa il giorno 27 novembre con 8 visite gratuite rivolte a donne sotto i 45 anni. Le giornate saranno due per garantire le 16 visite totali nel rispetto di tutte le misure sanitarie di sicurezza