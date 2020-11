Cronaca



Tutti assieme a Super-D in aiuto della Mensa Caritas Massa di don Cipollini

domenica, 1 novembre 2020, 15:01

Parliamo di tante famiglie bisognose, parliamo di molti stranieri e massesi che ogni giorno si dirigono verso la Mensa Caritas Cervara in cerca di un pacco alimentare o di un pasto caldo, ed è per questo motivo che Daniele Ricci in arte Super-D assieme al professor Nicola Ricci si sono mobilitati per creare un vero e proprio tam-tam di volontari e volenterosi cittadini assieme ai quali attivare una grossa spesa sociale.

Prof Ricci spiega: “ E’ proprio prendendo spunto dal discorso tenuto oggi 01\11\20 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Brescia in visita al cimitero cittadino, il quale incita alla coesione ed all’unione delle forze verso chi ha più bisogno, una mano tesa verso i più colpiti da un aspettato nuovo lockdown Nazionale che forse a breve vedrà aprirsi nuovi scenari Italiani in questo eccezionale periodo storico nel quale il covid-19 gestisce il gioco in tutto il mondo “

Continua Ricci: “ Daniele Ricci (Super-D) “ un super eroe in sedia a rotelle” non vuole vivere passivamente le costrizioni date dal nuovo Dpcm, ma in modo positivo si attiva giornalmente per creare attività rivolte nell’aiuto degli altri ed io in veste di cittadino ed insegnante non posso che affiancare Daniele in queste azioni di bene”.

Il nostro obiettivo (spiega Daniele Ricci “ Super-D”) è quello di raccogliere 300 kg di prodotti alimentari, facendo così arrivare un pacco alimentare a chi non può recarsi a fare la spesa e a chi non ha i mezzi economici, e tutto questo grazie a don Cipollini (Cervara).

Una cosa che colpisce veramente (spiega Ricci) è il numero delle persone che giornalmente si recano alla Mensa, sia cittadini Massesi che provenienti da altre città e regioni e sia stranieri, si aggiungono a queste famiglie richiedenti pacchi alimentari ed in aumento con l’aumentare della disoccupazione anche creata da questo Covid-19.