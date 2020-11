Cronaca



Un premio dedicato a Pinocchio: parte la collaborazione del Festival San Domenichino con la Fondazione Collodi

domenica, 22 novembre 2020, 15:41

Collaborazione di prestigio per il Festival internazionale della letteratura Sandomenichino che a partire dalla 62esima edizione, cioè la prossima, avrà il contributo della Fondazione nazionale Carlo Collodi.



“Grazie a questa nuova, piacevole collaborazione – ha detto Giacomo Bugliani, presidente dell’associazione culturale San Domenichino - nel bando di prossima uscita verrà inserito anche il premio dedicato a Pinocchio, volto alla letteratura per l’infanzia e uno dei simboli più belli della nostra Toscana. Il premio sarà attribuito da un’apposita giuria presieduta dal presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi, che ringraziamo per avere ben accolto l’invito a collaborare con il Festival della letteratura “Sandomenichino”, alla cui cerimonia di premiazione ha già preso parte come ospite nell’edizione 2020. E’ un importante elemento di novità, una ventata di freschezza che porterà tanti scrittori a partecipare e ad apprezzare sempre più il nostro premio letterario. Oltre alla targa, quale prestigioso riconoscimento, al vincitore del premio “Pinocchio” sarà consegnata anche una copia anastatica della prima edizione del 1883 de “Le avventure di Pinocchio” edita dalla Fondazione nazionale Carlo Collodi. Invito tutti gli scrittori, anche del nostro territorio a partecipare alla 62esima edizione del Festival, tenendo conto anche di questa nuova sezione dedicata alla letteratura per i ragazzi. Il bando di concorso uscirà sotto Natale.”.