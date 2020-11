Cronaca



Una panchina rossa contro la violenza sulle donne in ogni paese delle montagne massesi

mercoledì, 25 novembre 2020, 17:53

di vinicia tesconi

La richiesta arriva dall’associazione culturale Eventi sul Frigido, in collaborazione con Confimpresa Massa Carrara, con il comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare” e con la Rete antiviolenza Massa: collocare una panchina rossa in ogni paese delle montagne che circondano Massa come risposta alla continua escalation di violenze sulle donne ed è indirizzata, ovviamente, al comune di Massa. L’amministrazione ha preso atto della proposta ed, essendo molto sensibile alla problematica in oggetto, i promotori confidano in un concreto sostegno. “Crediamo in questo semplice e tangibile gesto - si legge nella nota condivisa dai promotori - per diffondere un messaggio importante e contribuire a fermare questo fenomeno dilagante. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, soprattutto i più giovani, con momenti di confronto e di riflessione”. Le panchine saranno messe a disposizione da Confimpresa Massa Carrara grazie alla sensibilità del presidente Daniele Tarantino. L’amministrazione comunale, con il contributo del comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare”, dovrà valutare il luogo dove posizionarle. L’associazione culturale Eventi sul Frigido e Ram promuoveranno gli incontri al momento dell’installazione. L’auspicio è quello di riuscire a coinvolgere soprattutto i giovani delle varie località per lanciare messaggi di pace, contro la violenza.