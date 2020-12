Cronaca



Antitrust diffida Carrara: il Comune resta a fianco dei balneari

sabato, 19 dicembre 2020, 10:06

di francesca s. vatteroni

Le voci che circolavano erano vere e la conferma arriva direttamente da Piazza Due Giugno: l'Amministrazione pentastellata è stata raggiunta da una notifica di diffida dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Dopo la messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Ue delle settimane scorse, adesso arriva dunque la diffida dell'Antitrust per Carrara.

Il tema è quello scottante della proroga delle concessioni balneari fino al 2033 e delle gare o meglio delle mancate gare nell'assegnazione di queste ai vecchi concessionari: e la Giunta De Pasquale, interpellata, fa sapere tramite le parole dell'assessore al Demanio Giovanni Macchiarini: "L'Amministrazione intende restare vicino ai balneari, non li vogliamo abbandonare". L'assessore sostiene dunque con forza il pieno appoggio e la piena solidarietà ai balneari, rassicurandoli.

La situazione si presenta comunque piuttosto ingarbugliata da anni, anche se adesso, avvicinandosi la scadenza delle concessioni del 31 dicembre (che avevano già ricevuto una proroga di 5 anni), si fa più fitta, toccando comunque tutta la costa della penisola, diversi Tar, la Commissione Europea e la Corte di Giustizia Europea. Lo ricorda l'assessore nello spiegare i passi che l'Amministrazione ha compiuto e ha intenzione di compiere anche se si trova ancora in fase di studio della soluzione.

Ma veniamo al punto: il 31 dicembre prossimo scadono le concessioni balneari e l'Amministrazione nel settembre scorso(delibera 242 del 22 settembre 2020) aveva deliberato di prorogarle fino al 2033 seguendo il dettato della legge nazionale e cioè senza passare da gara: è in questo contesto che arriva qualche giorno fa a Palazzo Civico, la diffida dell'Antitrust la quale afferma la non compatibilità della delibera di Giunta adottata, con la direttiva Bolkestein e, come prevede la normativa in questi casi, l'Amministrazione adesso ha due mesi di tempo per ottemperare il contenuto della stessa. In realtà, spiega lo stesso assessore:"La lettera afferma che la delibera è contraria alla direttiva Bolkestein ma non dice cosa fare e, lo sottolineo, nessuno si era mai trovato prima in questa situazione".

Probabilmente e secondo le nostre fonti, la diffida sarebbe arrivata anche ad altri Comuni di costa toscani che adesso si trovano assieme a Carrara pionieri nello stesso scenario. Risulterebbe peraltro improbabile che a far scattare l'Antitrust sia stata la segnalazione da parte di un piccolo gruppo di cittadini carraresi che nelle settimane scorse, avevano chiesto all'Antitrust appunto di intervenire in merito alla procedura avviata dall'Amministrazione. Sempre secondo le nostre fonti, è più probabile sia stata una reazione alla recente messa in mora dell'Italia da parte della Commissione Ue per via della legge 145/2018 confermata dal Decreto Rilancio poi convertito in legge (77/2020) i quali prevedono la proroga automatica.

"Noi abbiamo seguito la linea di tutti i Comuni italiani di costa-spiega Macchiarini-avevo fatto analisi accurate di centinaia di delibere di Giunta così abbiamo deciso di adottare la delibera e proprio sulla base della legge 145/2018".

Macchiarini ribadisce poi la situazione confusionale esistente con ancora molte cause aperte davanti ai Tar, una delle quali, ricorda, si è conclusa a fine novembre a Lecce e in cui il giudice amministrativo sostiene che il funzionario comunale non ha potere di disapplicare una legge nazionale, comportando di conseguenza che il funzionario non possa fare altro che seguire la 145 :"Il giudice di Lecce dice che non abbiamo il potere di disapplicare la legge perché questo compete solo a un giudice-ricorda Macchiarini- Noi stiamo pensando di resistere alla diffida anche perché l'Amministrazione ha preso convintamente e ponderando bene la decisione della delibera di settembre scorso e poi perché non si può sapere ancora quale sarà l'esito di questa vicenda. Lo stesso Bolkestein-ha aggiunto-ha dichiarato che non pensava che la direttiva avrebbe toccato i balneari".

E' giusto comunque fare mente locale in modo più dettagliato del contesto normativo-giudiziario e politico.

In merito a quello normativo- giudiziario, facciamo presente alcuni punti:

- c'è un braccio di ferro tra direttiva comunitaria e legge nazionale: per la direttiva è necessario passare da gara per le concessioni pubbliche mentre la legge nazionale proroga automaticamente le concessioni balneari, con l'ultima proroga stabilita attraverso la finanziaria del 2018

- la Corte di Giustizia Europea con sentenza 14 luglio 2016 dice che la proroga automatica delle concessioni balneari è illegittima perché stride con la normativa comunitaria

- con sentenza 7874 del 18/11/2019 il Consiglio di Stato, organo di appello e quindi di grado superiore al Tar, molti dei quali chiamati in causa in questi mesi, dice che quando c'è una normativa interna che stride con una normativa comunitaria, il funzionario deve disapplicare la normativa interna

- il Tar di Lecce a novembre, ha stabilito esattamente il contrario di quanto sancito dal suo organo sovraordinato, il Consiglio di Stato, e cioè che il funzionario non può disapplicare la legge nazionale (correndo così il rischio di vedere impugnata e poi cassata la decisione se il Consiglio decidesse di restare fedele alla sua linea)

-infine la Commissione Europea è intervenuta di recente mettendo in mora l'Italia a causa della normativa nazionale non allineata alla direttiva Bolkestein

-adesso arriva la diffida dell'Antitrust per diversi Comuni toscani.

Sappiamo che l'assessore Macchiarini ha una situazione assai complicata da sbrogliare ma ci sembra doveroso non far passare in secondo piano anche e soprattutto l'aspetto politico. Giovanni Macchiarini è un assessore "tecnico" non appartenente al M5s subentrato in alcune deleghe proprio l'anno scorso, alla vigilia di un appuntamento così tanto importante (con lo spinoso tema delle concessioni che sarebbero scadute da lì a un anno) all'assessore Andrea Raggi, attualmente in carica (avendo mantenuto altre importanti deleghe tra cui Pianificazione dell'Economia del Mare). Raggi è uno degli esponenti di riferimento e più di spicco della Giunta De Pasquale e del M5s carrarese e durante gli anni di opposizione aveva assunto posizioni molto battagliere e critiche contro i balneari. Basta andare a dare un'occhiata alla pagina di Meet up Carrara dell'epoca per rendersi conto dei suoi toni particolarmente "accesi": orientamenti peraltro sposati dal Movimento stesso. Oggi e al di là del merito della delicata questione da risolvere, non possiamo non prendere atto delle incoerenze politiche, anche considerando che la legge finanziaria del 2018 è una legge a trazione Cinquestelle varata oltretutto quando la Giunta De Pasquale era già insediata ed era già quindi voce autorevole e "istituzionale" presso i compagni di Movimento a Roma.