Arrestato marocchino per tentata rapina in un negozio

sabato, 12 dicembre 2020, 16:44

Inaspettatamente è arrivata la doccia gelata, con la negazione, da parte del Ministero, del tanto agognato passaggio, condannando la regione Toscana a rimanere in zona arancione per altri 15 giorni. Foto di Cristina Maioglio

sabato, 12 dicembre 2020, 16:12

Venerdì scorso il cane labrador “Alma”, condotto dall’App. Giulio Silvestrini in forza al Nucleo Cinofilo Antiveleno di Bosco di Corniglio (PR) ha svolto, insieme ai militari della Stazione Forestale di Pontremoli, accurate ricerche nelle località Patigno e Noce del comune di Zeri

sabato, 12 dicembre 2020, 15:47

Tra Apuane e Lunigiana si registrano 30 nuovi casi di contagio. Nel dettaglio: Carrara 13, Massa 15; Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1

sabato, 12 dicembre 2020, 09:29

Deluse le aspettative di chi confidava in un ritorno in zona gialla per domenica: la Toscana resta in zona arancione. La nostra regione mantiene quindi un livello intermedio di rischio

venerdì, 11 dicembre 2020, 19:07

Gli ulteriori riscontri operati dagli agenti hanno consentito di accertare che la commerciante utilizzava il negozio come copertura per la vendita dello stupefacente, potendo contare su una vasta clientela

venerdì, 11 dicembre 2020, 19:05

Questi i nuovi casi sul territorio: Carrara 26, Massa 33, Montignoso 2; Aulla 1, Fivizzano 5, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 2, Zeri 1