Associazione a delinquere, perquisizioni e cinque arresti

mercoledì, 16 dicembre 2020, 13:19

Dalle 9 di questa mattina è in corso un'operazione di polizia giudiziaria in varie località della provincia di Lucca, di Massa e di Reggio Emilia da parte delle forze dell'ordine della provincia di Lucca nell'ambito di un'articolata attività d'indagine coordinata dalla procura della repubblica presso il tribunale di Lucca. Le forze dell'ordine stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di cinque indagati nell'ambito di un procedimento penale avviato dall'anno 2018. Contestualmente vengono svolte anche una serie di perquisizioni in diversi obiettivi (abitazioni, uffici pubblici e privati) per la ricerca di ulteriori fonti di prova ad ulteriore conferma del grave quadro indiziario già delineato nel corso dell'attività investigativa.

Le attività - condotte in sinergia e ciascuno per la parte di rispettiva competenza dalla stazione dei carabinieri forestale di Camporgiano, dal nucleo di polizia economico-finanziaria del comando provinciale guardia di finanza di Lucca, dalla questura squadra mobile di Lucca, dalla compagnia carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana - e dirette dal sostituto procuratore dott. Salvatore Giannino - hanno consentito agli investigatori di individuare un'associazione a delinquere radicata fortemente all'interno del comune di Vagli e capace di condizionarne pesantemente la vita economica ed imprenditoriale - con decine di reati posti in essere nel corso di numerosi anni dagli amministratori pubblici del comune di Vagli di Sotto, loro familiari, imprenditori del settore marmifero ed edilizio - responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione e di reati di corruzione, truffe, falso ideologico, abuso di ufficio, turbativa d'asta, riciclaggio e peculato, emergendo, dal quadro ricostruito, "una vera e propria spartizione di occasioni di guadagno utilizzando la struttura del comune di Vagli come mezzo per raggiungere i propri obiettivi", con il "sistema di potere instaurato da Puglia Mario" abusando del suo ruolo nel comune di Vagli, unitamente all'intera giunta attuale e precedente e con i dipendenti dell'ufficio tecnico.

Unitamente agli amministratori e gli imprenditori, sono oltre 30 gli indagati ad oggi complessivamente individuati. Nell'operazione sono impiegati oltre 60 operatori delle forze di polizia. Ulteriori dettagli verranno resi noti dal procuratore della repubblica nel corso della conferenza stampa che si terrà domani 17 dicembre alle 10 presso la procura della repubblica di Lucca.