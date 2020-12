Cronaca



AVIS Carrara presenta il libro per il proprio 65° anno di attività

giovedì, 10 dicembre 2020, 13:19

AVIS Carrara è una delle realtà associative più presenti sul territorio, con il proprio impegno sociale nel portare il messaggio di dono e solidarietà alla cittadinanza attiva. Il 2020 è stato un anno difficile e pieno di insidie, ma AVIS non si è fermata, mandando avanti i progetti iniziati e creandone di nuovi. Quest'anno è anche il 65° anniversario della fonazione dell'associazione e, per festeggiare questo importante traguardo, AVIS Carrara ha realizzato un libro fotografico.

Il libro contiene foto dal 1955 fino ad oggi, attraversando 65 anni di storia non solo dell'associazione ma della città stessa, ed è stato realizzato da una giovane volontaria del Gruppo Giovani

"Vogliamo mostrare come AVIS Carrara sia sempre stata vicina alla città e come sia parte del tessuto sociale in essa. Dal 1955 AVIS ha sempre organizzato eventi ed è sempre stata vicina alla comunità, non solo dei donatori ma anche di quelle persone che considerano AVIS Carrara come un punto di riferimento ed un buon esempio da seguire. Grazie all'aiuto di molti donatori, che hanno spedito foto e testimonianze, abbiamo potuto ricostruire la nostra storia." dice Aurora Otto, l'autrice del libro e membro del Gruppo Giovani.

Il libro è stato presentato questa mattina, giovedì 10 dicembre, presso il comune di Carrara, in presenza del sindaco e di altre autorità cittadine e verrà distribuito a tutti i donatori da domani venerdì 11 dicembre, presso il Centro Trasfusionale del NOA e presso la sede di AVIS Carrara, in Via Monterosso 1.

"Chiunque abbia altre foto e testimonianze collegate alla nostra associazione può mandarcele, come AVIS guardiamo sempre avanti e siamo pronti a nuove sfide e a progetti futuri!" dice il presidente dell'associazione Nicola Baruffi.