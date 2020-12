Beccato con dosi di cocaina e marijuana, segnalato carrarese

Altri articoli in Cronaca

Gli ulteriori riscontri operati dagli agenti hanno consentito di accertare che la commerciante utilizzava il negozio come copertura per la vendita dello stupefacente, potendo contare su una vasta clientela

Questi i nuovi casi sul territorio: Carrara 26, Massa 33, Montignoso 2; Aulla 1, Fivizzano 5, Fosdinovo 1, Licciana Nardi 1, Pontremoli 2, Villafranca in Lunigiana 2, Zeri 1

Dalla sinergia tra il comune di Carrara e l'azienda Nausicaa, già delle prime settimane di febbraio 2021 sarà possibile accedere al nuovo sistema di raccolta rifiuti, che rimarrà di tipo stradale con una fondamentale variante, che riguarda l'accesso controllato

Così il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale torna ad aggiornare i propri concittadini sull'andamento del contagio nel proprio comune

Parlano tutte adesso, quasi tutte insieme, le tante donne che hanno cercato rifugio in quella che credevano una struttura protetta per loro e per i loro bambini e che, invece, lì dentro hanno trovato l’inferno. Parlano adesso perché chi teneva in mano il manico di quel terribile coltello che rescindeva...

La polizia ha aderito all’iniziativa “Facciamo un pacco alla Camorra” promossa per il dodicesimo anno dalla N.C.O. (Nuova Cooperazione Organizzata) di Aversa (CE), consorzio di cooperative sociali, che ha come obiettivo quello di restituire diritti, dignità e opportunità alle persone nei territori sottoposti all’attività delittuosa delle organizzazioni criminali