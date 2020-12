Cronaca



“Bus affollato, costretti a fare a piedi da Gragnana a Carrara e ritorno”

venerdì, 18 dicembre 2020, 18:58

di vinicia tesconi

Succede da più di dieci giorni: il minibus da nove posti che fa servizio nella tratta Gragnana- Carrara alle 8,55 del mattino e al ritorno da Carrara alle 12,10, è sempre pieno e insufficiente per rispondere alle richieste dei molti utenti residenti nella frazione sulle colline carraresi e, ogni giorno, diverse persone restano a piedi.



A fare la cronaca di un disservizio divenuto ormai quotidiano è una famiglia che vive a Gragnana e che ogni giorno, per motivi di lavoro o di impegni personali, è costretta a servirsi dei mezzi pubblici per arrivare in città e far ritorno a casa e che quasi sempre è costretta a farsi tre chilometri a piedi – al ritorno anche in salita - perché non trovano posto sul minibus. “Ho avuto un problema serio alle gambe – ci ha spiegato la signora – per il quale ho dovuto anche portare per lungo tempo dei gessi, quindi per me è davvero molto faticoso dover fare quel percorso a piedi. Ma praticamente ogni mattina si ripete la stessa storia: i posti si esauriscono subito e l’autista, che è quasi sempre il solito risponde in malo modo se ci lamentiamo.”



A sostegno della moglie è intervenuto il marito che ha aggiunto: “ Se facciamo notare all’autista che dobbiamo prendere il mezzo per andare al lavoro, lui ci risponde di far scendere noi qualcuno che è sul mezzo.”



La situazione descritta dalla coppia è quasi paradossale: la corsa delle 8,55 del mattino è affollata di anziani che scendono in città e che, secondo quanto riferiscono i due coniugi, spesso litigano tra di loro per riuscire a salire sul bus. “Se perdiamo quel bus dobbiamo per forza andare a piedi ha ripreso la signora – perché la corsa successiva è alle 11,15 e la stessa cosa succede con quello delle 12,15 per rientrare a Gragnana: se lo perdiamo dobbiamo aspettare fino all’1,20.”



Ma i problemi con il servizio di trasporto urbano di CttNord non sarebbero solo questi: “Tante volte, in altri orari le corse saltano, oppure anticipano. Il servizio non è mai preciso ed è facilissimo ritrovarsi a dover andare a piedi. – ha aggiunto la signora. L’autista spesso ci dice di arrangiarci e che farà salire solo i titolari di abbonamento o di biglietto. Noi abbiamo sempre il nostro regolare biglietto ma tantissime volte dobbiamo andare a piedi. Lui però fa salire le persone un po’ secondo le sue simpatie. Una volta c’era una signora con la bambina sulle spalle che doveva portarla a scuola e stava diluviando e lui l’ha lasciata a piedi. Anche questo pulmino a volte salta le corse. Non riusciamo a capire come si possa servire un paese di 1500 abitanti con un pulmino da nove posti. Il bus più grande funziona ma solo in orari in cui c’è poca richiesta. Dovrebbero invece mandare sempre quello in modo che tutti possano usufruire del servizio.”.