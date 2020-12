Cronaca



Cade albero per il maltempo e recide il cavo della rete fissa del telefono: aumentano i disagi per il totale isolamento dei paesi sulle montagne massesi

lunedì, 7 dicembre 2020, 12:58

Il problema dell’isolamento patito dalla comunità montana massese – circa 260 abitanti suddivisi nei paesi di Guadine, Gronda, Casania, Redicesi e Resceto – ha radici addirittura antiche ma paradossalmente in epoche meno tecnologiche dell’attuale era sicuramente meno grave di quello che è diventato in epoca moderna.

Da oltre tredici anni i residenti della zona hanno lanciato petizioni e avanzato formali richieste per avere l’installazione di ripetitori dei segnali televisivi e di antenne di telefonia cellulare senza mai ottenere nulla. Di fatto, a tutt’oggi, nei paesi delle montagne massesi i cellulari non prendono e la tv funziona solo grazie a un’antenna parabolica installata dagli abitanti. Il solo collegamento certo con il mondo è la linea della rete telefonica fissa che tuttavia, in caso di temporali o forte vento salta. E proprio questo è accaduto nei giorni scorsi in cui il maltempo ha imperversato sulla provincia: un albero è caduto ed ha reciso il cavo della rete fissa. Da tre giorni Guadine, Gronda, Casania, Redicesi e Resceto sono completamente tagliati fuori dal mondo e nell’angoscia più totale per la condizione di anziani ed ammalati che potrebbero aver bisogno di un’ambulanza. Tra gli abitanti c’è persino una ragazza che è al termine della gravidanza e potrebbe partorire da un momento all’altro. La situazione contingente ha rinnovato la rabbia e l’esasperazione degli abitanti dei paesi montani che già avevano segnalato l’ennesima criticità dovuta all’avvento delle nuove tecnologie televisive che, per la mancanza di antenne, oscureranno completamente le tv nelle case dei residenti.

“Con la rivoluzione delle nuove tecnologie – ha spiegato una residente di Guadine – non riusciremo più a vedere la televisione. Viviamo in un luogo dimenticato, dove mancano anche i ripetitori per il segnale cellulare. Mentre la tecnologia avanza a grandi passi, noi siamo praticamente isolati dal resto del mondo. Per vedere la tivù ci siamo organizzati con l’antenna parabolica ma con la nuova tecnologia che avanza, il segnale non sarà sufficiente e rischiamo di non vedere più niente. Sono anni che aspettiamo l’installazione di un’antenna per il segnale di telefonia cellulare. E’ un problema gravissimo, anche e soprattutto in termini di sicurezza. Oltretutto, la telefonia fissa, in caso di temporali e forte vento, salta e restiamo praticamente isolati. A nulla sono valse proteste e petizioni: siamo ancora qua, alle stesse condizioni, senza una soluzione, in attesa che le promesse si traducano in fatti. Vedere la tivù credo sia un diritto che dovrebbe essere garantito anche ai cittadini residenti nelle zone montane e che pagano regolarmente il canone. Anche a nome di tanti residenti, auspico che questo nuovo appello vada a buon fine sia per la televisione che per il telefono cellulare”.

A sostenere l’ennesimo appello dei residenti dei paesi della Valle del Renara c’è anche Daniele Tarantino del comitato “Una montagna di idee per una montagna da salvare” e di Insieme: “Serve una maggior attenzione verso le annose problematiche che da anni affliggono le popolazioni residenti nelle zone montane - ha aggiunto Tarantino - Siamo in tempo di Covid ed è difficile incontrarsi per un confronto. Lo stato di abbandono e di fragilità delle zone periferiche, a monte del nostro Comune, sicuramente si aggraverà. Riteniamo sia utile aprire un canale diretto con l’amministrazione per cercare di contribuire a sostenere le popolazioni più svantaggiate”.

Vinicia Tesconi