Caritas, servizi igienici da terzo mondo: la denuncia del consigliere Bernardi

lunedì, 21 dicembre 2020, 10:21

“Bagni e docce dei servizi igienici del “Centro Sociale Caritas dell’Annunziata onlus” da terzo mondo“: questa la descrizione, documentata con immagini, fatta dal consigliere di Alternativa per Carrara Massimiliano Bernardi e che emergerebbe anche dall’atto pubblico firmato dal comune e dall'associazione il 14 dicembre: “Dopo mesi di elaborazione oggettivamente carente ed approssimativa – ha spiegato Bernardi - è stata evidenziata la pessima ed incapace gestione della struttura da parte dell'assessore al Sociale Anna Galleni. Nella parte sugli oneri a carico dell’associazione, si legge che l'associazione firmataria ritiene idonei i locali oggetto del comodato, ma subito dopo viene precisato “ salvo quanto specificato in ordine ai bagni e alle docce” . La lettura di questa precisazione, probabilmente voluta dalla Caritas, indigna parecchio e ci costringe a denunciare pubblicamente il mancato adempimento da parte della Galleni agli oneri a carico dell'amministrazione previsti all'articolo 4 della Convenzione del 2011 scaduta ad agosto. Oneri ed obblighi che nonostante la convenzione sia stata posta in essere dall'amministrazione precedente, avrebbero dovuto essere ottemperati anche durante questi tre anni di gestione dei grillini.”.

Bernardi ha quindi chiesto spiegazioni relative all’aver disatteso di effettuare la manutenzione corrente, le riparazione di intonaci, pavimenti, rivestimenti e tinteggiature interne esterne di bagni e docce previste nell'atto del 2011, lasciando che un’opera pubblica finanziata dalla Regione Toscana su un progetto denominato “la mensa dei poveri “andasse in malora.

“La documentazione fotografica in possesso del comune - ha aggiunto Bernardi - effettuata di recente durante un sopralluogo da tecnici del Settore Patrimonio evidenzia un gravissimo disinteresse della politica 5 Stelle verso una struttura importantissima per la nostra comunità per la quale non si è stato previsto alcun investimento nemmeno per il tetto che fa acqua da tutte le parti . Che dire di più? Che la firma sulla convenzione è stata posta nelle prime ore del giorno 14 solo perché l’assessore Galleni era stata messa alle strette dalla richiesta formale di accesso agli atti del sottoscritto e proprio in quanto in quella data scadevano i 30 giorni previsti per legge affinché fossero consegnati gli atti. Purtroppo c’ è anche una vistosa incongruenza al punto 6.1 lettera B, nel quale si concede in comodato gratuito tutta la struttura distinta al catasto al foglio 95 particella 258 sub 2 ma poi, a differenza della precedente convenzione del 2011 scaduta il 4 di agosto, non vengono elencati anche altri servizi compresi nel primo piano dell'immobile, come per esempio le due camere alloggio e il mini appartamento adibito ad alloggio del custode, come se quella parte non fosse compresa nella gestione da parte dell'associazione. Oltre a ciò è risaputo che l' organizzazione della Caritas è impegnata da anni nell’accoglienza dei poveri e nella vecchia convenzione infatti venivano definite le finalità della gestione previste nel progetto elaborato dall'amministrazione. Nello schema di co-progettazione non si è stati in grado di inserire per pura incompetenza, la risultanza del progetto elaborato che tra l'altro è un obbligo di legge. La convenzione che è stata firmata ha di fatto consentito di sottolineare le molte violazioni effettuate dall'amministrazione comunale e quindi dovrebbe essere annullata e riscritta, soprattutto in quanto al momento il Centro di via Bassagrande di proprietà comunale, gestito dalla Caritas dell'Annunziata Onlus, ha dei servizi igienici da terzo mondo, un orrore a cui bisogna porre fine con un intervento immediato da parte dell'amministrazione 5 Stelle. È inoltre urgente una seria azione di monitoraggio e inchiesta relativa a quanto successo fin qui attraverso la convocazione di una commissione ad hoc.”.