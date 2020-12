Cronaca



Con la droga nell'appartamento: denunciati due fratelli

mercoledì, 23 dicembre 2020, 12:25

Nella serata di ieri, le pattuglie della polizia hanno effettuato una perquisizione all'interno di un appartamento di Marina di Massa abitato da due fratelli trentenni di Massa, entrambi con precedenti di polizia, rinvenendo 20 grammi di marijuana, 1 grammo di eroina e un bilancino di precisione.



Per questo motivo, i due uomini sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'attività svolta dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura rientra tra quelle pianificate per il periodo delle festività natalizie, con l'implementazione dei servizi di controllo del territorio finalizzati in particolare al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e spaccio di stupefacenti.